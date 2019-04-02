Beyoğlu İlçe Seçim Kurulu 43 Sandığa Yönelik İtirazı Reddetti
1 saat önce
Beyoğlu İlçe Seçim Kurulu, AK Parti tarafından 43 sandığa yönelik itirazı reddetti.
Beyoğlu
İlçe Seçim Kurulu, AK Parti
tarafından 43 sandığa yönelik itirazı reddetti.
AK Parti İstanbul
Başkanlığı, seçimlerde tespit ettikleri usulsüzlüklere ilişkin 39 ilçede itirazlarda bulunmuştu. Yapılan itirazlar ilçe seçim kuralları tarafından değerlendirilmeye alınmaya başlandı. Birçok ilçe seçim kurulu itirazları kabul ederek oyların yeninden sayılmasına karar verirken, Beyoğlu İlçe Seçim Kurulu'nun AK Parti'nin Beyoğlu'nda 43 sandığa yönelik itirazını herhangi bir gerekçe göstermeden reddetmesi dikkat çekti. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 06:18 Kaynak: İHA
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