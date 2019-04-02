Son Dakika Haberleri: Beyoğlu İlçe Seçim Kurulu 43 Sandığa Yönelik İtirazı Reddetti

Beyoğlu İlçe Seçim Kurulu 43 Sandığa Yönelik İtirazı Reddetti

1 saat önce

Beyoğlu İlçe Seçim Kurulu, AK Parti tarafından 43 sandığa yönelik itirazı reddetti.

Beyoğlu İlçe Seçim Kurulu 43 Sandığa Yönelik İtirazı Reddetti, System.String[]
Beyoğlu İlçe Seçim Kurulu, AK Parti tarafından 43 sandığa yönelik itirazı reddetti. AK Parti İstanbul Başkanlığı, seçimlerde tespit ettikleri usulsüzlüklere ilişkin 39 ilçede itirazlarda bulunmuştu. Yapılan itirazlar ilçe seçim kuralları tarafından değerlendirilmeye alınmaya başlandı. Birçok ilçe seçim kurulu itirazları kabul ederek oyların yeninden sayılmasına karar verirken, Beyoğlu İlçe Seçim Kurulu'nun AK Parti'nin Beyoğlu'nda 43 sandığa yönelik itirazını herhangi bir gerekçe göstermeden reddetmesi dikkat çekti.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 06:21 Kaynak: İHA

İstanbul, AK Parti, Beyoğlu, Güncel
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