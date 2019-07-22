Son Dakika Haberleri: Beyoğlu ile G'ijduvon arasında kardeş şehir anlaşması imzalandı
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Beyoğlu ile G'ijduvon arasında kardeş şehir anlaşması imzalandı

38 dakika önce

Beyoğlu Belediyesi ile Özbekistan'ın Buhara şehrinin G'ijduvon Belediyesi arasında Kardeş Şehir Anlaşması imzalandı.

Beyoğlu ile G'ijduvon arasında kardeş şehir anlaşması imzalandı, System.String[]
Beyoğlu Belediyesi ile Özbekistan'ın Buhara şehrinin G'ijduvon Belediyesi arasında Kardeş Şehir Anlaşması imzalandı. Bu anlaşma ile birlikte iki şehir arasında sosyal, kültürel, Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi ve teknoloji alanlarında işbirliği yapılacak.

Beyoğlu Belediyesi kardeş şehirlerine bir yenisini daha ekledi. Beyoğlu Belediyesi ile Özbekistan'ın Buhara şehrinin G'ijduvon Belediyesi arasında Kardeş Şehir Anlaşması imzalandı. İki şehir arasında sosyal, kültürel, ekonomi ve teknoloji alanlarında işbirliği yapılmasını amaçlayan anlaşmayı Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ile G'ijduvon Belediye Başkanı Murodjon Anvarovich Umarov imzaladı. Bu anlaşmayla birlikte Beyoğlu'nun 10'u yurt içinden olmak üzere toplamda 31 tane kardeş şehri oldu.

Beyoğlu ile G'ijduvon arasında işbirliği geliştirilecek

Beyoğlu ile G'ijduvon arasında imzalanan kardeş şehir anlaşması ile birçok alanda işbirliği yapılabilecek. Anlaşmaya göre; Belediye heyetleri ile düzenli görüş alışverişinde bulunmayı, karşılıklı anlayışı ve güvenliği artırmak ve iletişim ve anlayışı güçlendirmek için sivil toplum örgütleri arasındaki dostane temasları teşvik edilecek. Yenilikçi teknolojiler ve hizmetler, bilgi ve iletişim teknolojileri, akıllı şehir çözümleri, e-yönetişim ve yerel yönetim alanlarındaki değişim ve işbirliğini artırmak için kültürel mirasa, yerel kalkınmaya teşvik edilecek. Kültür, sanat, gençlik ve turizm alanlarında işbirliğini teşvik etmek için çalışmalar yürütülecek. Ekonomik fırsatlar, yenilikler ve ortaklıklar konulu diyalog yoluyla ekonomik kalkınma ve yatırımlar teşvik edilecek ve yerel ekonomilerin canlanmasını artıracak faaliyetler için işbirliğinde bulunulacak. İki belediyenin ortak menfaatini sağlamak için işbirliğinin diğer faaliyet alanları da tartışılacak ve geliştirilecek. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 11:28 Kaynak: İHA
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