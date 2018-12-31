Son Dakika Haberleri: Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde Bir İş Yerinin Yanını Bırakılan Şüpheli Paket, Bomba İmha Uzmanları...

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde Bir İş Yerinin Yanını Bırakılan Şüpheli Paket, Bomba İmha Uzmanları...

1 saat önce

IHAAW221158-ASA/31-12-2018- Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde bir iş yerinin yanını bırakılan şüpheli paket, bomba imha uzmanları tarafından fünyeyle patlatıldı.

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde Bir İş Yerinin Yanını Bırakılan Şüpheli Paket, Bomba İmha Uzmanları..., System.String[]
IHAAW221158-ASA/31-12-2018

- Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde bir iş yerinin yanını bırakılan şüpheli paket, bomba imha uzmanları tarafından fünyeyle patlatıldı. Çantadan kağıt parçaları çıktı. 31.12.2018 22: 11: 58 TSI
NNNN - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 10:17 Kaynak: İHA

İstiklal Caddesi, 3. Sayfa
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