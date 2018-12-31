Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde Bir İş Yerinin Yanını Bırakılan Şüpheli Paket, Bomba İmha Uzmanları...
1 saat önce
IHAAW221158-ASA/31-12-2018- Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde bir iş yerinin yanını bırakılan şüpheli paket, bomba imha uzmanları tarafından fünyeyle patlatıldı.
IHAAW221158-ASA/31-12-2018
- Beyoğlu İstiklal Caddesi
'nde bir iş yerinin yanını bırakılan şüpheli paket, bomba imha uzmanları tarafından fünyeyle patlatıldı. Çantadan kağıt parçaları çıktı. 31.12.2018 22: 11: 58 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 10:17 Kaynak: İHA
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