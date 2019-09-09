Son Dakika Haberleri: Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde durakta oturduğu sırada 23 yaşındaki Halit Uyar'ı bıçaklayarak öldüren...
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Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde durakta oturduğu sırada 23 yaşındaki Halit Uyar'ı bıçaklayarak öldüren...

35 dakika önce

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde durakta oturduğu sırada 23 yaşındaki Halit Uyar'ı bıçaklayarak öldüren zanlı adliyeye sevk edildi.

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde durakta oturduğu sırada 23 yaşındaki Halit Uyar'ı bıçaklayarak öldüren..., System.String[]

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde durakta oturduğu sırada 23 yaşındaki Halit Uyar'ı bıçaklayarak öldüren zanlı adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL

İstiklal Caddesi, Beyoğlu, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 11:59 Kaynak: İHA
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