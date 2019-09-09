Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde durakta oturduğu sırada 23 yaşındaki Halit Uyar'ı bıçaklayarak öldüren...
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Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde durakta oturduğu sırada 23 yaşındaki Halit Uyar'ı bıçaklayarak öldüren zanlı adliyeye sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 11:59 Kaynak: İHA
Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde durakta oturduğu sırada 23 yaşındaki Halit Uyar'ı bıçaklayarak öldüren zanlı adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL
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