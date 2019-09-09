Son Dakika Haberleri: Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde durakta oturduğu sırada 23 yaşındaki Halit Ayar'ı bıçaklayarak öldüren...
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Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde durakta oturduğu sırada 23 yaşındaki Halit Ayar'ı bıçaklayarak öldüren...

1 saat önce

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde durakta oturduğu sırada 23 yaşındaki Halit Ayar'ı bıçaklayarak öldüren zanlar adliyeye sevk edildi.

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde durakta oturduğu sırada 23 yaşındaki Halit Ayar'ı bıçaklayarak öldüren..., System.String[]

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde durakta oturduğu sırada 23 yaşındaki Halit Ayar'ı bıçaklayarak öldüren zanlar adliyeye sevk edildi

İstiklal Caddesi, Beyoğlu, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 11:31 Kaynak: İHA
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