Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde durakta oturduğu sırada 23 yaşındaki Halit Ayar'ı bıçaklayarak öldüren...
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Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde durakta oturduğu sırada 23 yaşındaki Halit Ayar'ı bıçaklayarak öldüren zanlar adliyeye sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 11:31 Kaynak: İHA
Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde durakta oturduğu sırada 23 yaşındaki Halit Ayar'ı bıçaklayarak öldüren zanlar adliyeye sevk edildi
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