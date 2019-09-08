Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde elektrik mühendisi Halit Ayar'ın (23) bıçaklanarak öldürülmesine...
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Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde elektrik mühendisi Halit Ayar'ın (23) bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin 2 kişi gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 12:26 Kaynak: İHA
Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde elektrik mühendisi Halit Ayar'ın (23) bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin 2 kişi gözaltına alındı. - İSTANBUL
Elazığ'da feci kaza: 1 ölü, 1 ağır yaralı Kuzenini öldürmeden önce görüntüsünü çekmiş Çin'de 5,4 büyüklüğünde deprem 1 ölü, 29 yaralı İstiklal Caddesi'nde İTÜ'lü gencin bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili 2 kişi gözaltına alındı