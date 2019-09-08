Son Dakika Haberleri: Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde genç elektrik mühendisi Halit Ayar'ın bıçaklanarak öldürülmesine...
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Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde genç elektrik mühendisi Halit Ayar'ın bıçaklanarak öldürülmesine...

17 dakika önce

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde genç elektrik mühendisi Halit Ayar'ın bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin olarak 2 kişi gözaltına alındı.

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde genç elektrik mühendisi Halit Ayar'ın bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin olarak 2 kişi gözaltına alındı

İstiklal Caddesi, Beyoğlu, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 02:53 Kaynak: İHA
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