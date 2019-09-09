Son Dakika Haberleri: - Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde Halit Uyar'ın bıçaklandığı ve zanlıların kaçış anları saniye saniye...
Son Dakika 3. Sayfa Haber

- Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde Halit Uyar'ın bıçaklandığı ve zanlıların kaçış anları saniye saniye...

1 saat önce

- Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde Halit Uyar'ın bıçaklandığı ve zanlıların kaçış anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

- Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde Halit Uyar'ın bıçaklandığı ve zanlıların kaçış anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

- Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde Halit Uyar'ın bıçaklandığı ve zanlıların kaçış anları saniye saniye...

İstiklal Caddesi, Beyoğlu, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 12:38 Kaynak: İHA
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