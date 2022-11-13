İmamoğlu patlamanın yaşandığı İstiklal Caddesi'nde

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde saat 16.20 sıralarında patlama meydana geldi. Patlamanın ardından bölgede büyük panik yaşanırken, çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Patlamada ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 38 kişi yaralandı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da olayın ardından bölgeye giderek yetkililerden bilgi aldı.

İMAMOĞLU İSTİKLAL CADDESİ'NDE

İmamoğlu Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İstiklal Caddesi'ndeki İtfaiye ekiplerimizden bilgi aldım. Emniyet ile koordineli şekilde alanda incelemelerini sürdürüyorlar. Sağlık çalışanlarımızın da yoğun bir çabası söz konusu. Yaşamını yitirenlere bir kez daha Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa dilerim" dedi.