Son dakika haberi... BEYOĞLU İTFAİYESİNDE MOBBİNG İDDİASI... - Son Dakika

BEYOĞLU İtfaiyesinde, itfaiye erlerine mobbing uygulandığı ve sürgünler yapıldığını iddia eden grup İstanbul İtfaiye Daire Başkanlığı'nın Fatih'teki binası önünde protesto eylemi yaptı.

Bina önünde toplanan "İtfaiyede yangın var" pankartı taşıyan grup adına konuşan Tüm Yerel- Yönetim Çalışanları Sendikası (TÜM Yerel-Sen) Genel Başkanı Tamer Yiğit Güler, sendika temsilcilerinin iş yerlerinde mobbing ve baskılar olduğunu ileri sürerek "Sayın Daire Başkanı ile kendisiyle bu süreçten önce yüz yüze ve telefonla görüştük. Kendisi bize söylediği hiçbir sözde durmamıştır." dedi.

"BU EYLEMLERİMİZ DURMAYACAK"Güler, "İtfaiyecilik mesleği yazboz tahtası gibi oynanacak bir meslek kuruluşu değildir. Sonuçta itfaiyecinin attığı her adımın ucunda bir can vardır. Bu canlara mal olmanın sebebini sayın daire başkanı bir gün kendisi yaşar. İtfaiye şoföründen itfaiye amiri olmayacağını, yangın söndürmede çalışmayan insandan yangın söndürme amiri yapılmayacağını mutlaka öğrenmelidir. Kendi geldiği meslek kuruluşu ile itfaiye teşkilatının arasındaki farkı anlamıyorsan bu işi de yapmayacaksın o zaman." dedi.Güler, "Bütün bürokratik yolları denedik ama çözüm bulamadık. Son olarak ilk defa uyarı anlamında basın açıklaması yapıyoruz. Bu eylemlerimiz durmayacak. Geçmişte itfaiye çalışanlarına sendikal baskının devamını bir kez daha görmek istemiyoruz." diye konuştu.

SEZGİN SEVİNÇ: 10-12 KİŞİ SÜRGÜNE GÖNDERİLDİ

Tüm Yerel-Sen 3 Nolu İstanbul Şube Başkanı İtfaiye eri Sezgin Sevinç de mobbinge uğradığını ileri sürdüğü konuşmasında, Beyoğlu İtfaiyesinde bulunan yaklaşık 10-12 arkadaşının sürgüne gönderildiğini iddia etti.