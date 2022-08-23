BEYOĞLU'NDA PAHALI ÜRÜNLERİ SEÇEREK ÇALAN HIRSIZLAR KAMERADA

BEYOĞLU Karaköy Perşembe Pazarı'nda hırdavat dükkanına giren hırsızlar, el feneriyle etiketlerine bakıp pahalı ürünleri seçerek, 20 bin TL'lik malzeme çaldı. Hırsızlık iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Hırsızların daha önce de dükkanına girmek istediğini ama, başaramadıklarını ifade eden Serkan Dokumacı "Bu kez başardılar, bir an önce yakalanmalarını bekliyoruz" dedi.

Karaköy Perşembe Pazarı Kürekçiler Kapısı Sokak'taki hırdavat dükkanında dün sabah saatlerinde hırsızlık oldu. İş yeri sahibi Serkan Dokumacı, kapı kilitlerinin kesilerek içeri giren hırsızların, 20 bin TL'lik malzeme çaldığını tespit etti. Dokumacı, polise başvurarak şikayetçi oldu.

HIRSIZLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Hırsızlar iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde 4 şüphelinin 9 Ağustos Salı günü bir araçla dükkanın önüne geldiği, çevreyi kontrol ettikten sonra kilitleri kesmeye çalıştığı görülüyor. Kilitlerin tamamını kesemeyen hırsızlar, bir süre sonra araçlarına binerek uzaklaştı. İkinci denemelerinde ise dün sabah saatlerinde hırdavatçı dükkanına gelen hırsızlar, kapıdaki beş kilidi de kesip içeri girdi. Alarmın çalmasına aldırış etmeden pahalı ürünleri arayan şüphelilerin, el feneriyle ürünlerin fiyatlarını tek tek kontrol etmesi dikkat çekti. Şüpheliler seçtikleri pahalı ürünleri alarak araçlarına yükleyip, olay yerinden kaçtı.

"İKİNCİ GİRİŞİMDE BAŞARDILAR"Dükkan sahibi Serkan Dokumacı "İş yerimizde daha önce de bir soygun girişimi oldu fakat, başarılı olamadılar. İlk denemede yapamadıkları hırsızlığı pazartesi günü tamamladılar. Aslında bu hırsızlığı bekliyorduk. Elektrikli el aletleri çaldılar. Markalı ve pahalı ürünleri seçip çalmışlar. Bu hırsızlar profesyonel. Daha önce gelip keşif yapıyor. Hangi mağazada ne var bakıyorlar, rahat girebilecekleri dükkanları seçiyorlar. Bizim 5 kilidimiz vardı, tamamını kırmışlar. Ellerinde demir kesme makasları, levyeler var. Hırsızlardan çevredeki esnaflar da çok rahatsız. Ben evime gittiğimde gece yarısı kalkıyorum, telefondan kameralara bakıyorum. Uykularım kaçtı. Dört yıldır rahattık. Son bir ay içerisinde gene hırsızlık olayları artmaya başladı. İki hafta önce arkadaşın dükkanına girdiler, ciddi zarar verdiler. Benim dükkanımla birlikte başka dükkana da girmişler. Benim hasarım 20 bin civarında" dedi.

Görüntü dökümü: -----------------------(Güvenlik kamerası)-Hırsızların işyerine gelmesi-Kapıdaki kilitleri kesmeleri-İkinci defa işyerine gelmeleri-Kilitleri keserek içeri girmeleri-Pahalı ürünleri seçerek çalmaları-Şüphelilerin kaçması (Aktüel görüntü)-Dükkan sahibi ile röportaj

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