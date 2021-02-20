Son Dakika | Beyoğlu Kaymakamı Demirelli'den koronavirüs denetimi

Sevda SARIKAYA-Buğra BENLİOĞLU/ BEYOĞLU Kaymakamı Mustafa Demirelli ve İlçe Emniyet Müdürü Aşkın Kılıçkeser, polis ekipleri ile birlikte hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili Hasköy sahil yolunda denetimlerde bulundu. Drone destekli yürütülen denetimlerde kaymakam araçları tek tek durdurarak izin belgelerini kontrol etti. İzin belgesi olmayan vatandaşlara ceza kesildi

Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli'nin katılımıyla polis ve zabıta ekipleri denetim yaptı. Güzel havayı fırsat bilerek dışarıya çıkan vatandaşları uyaran Demirelli, Beyoğlu Hasköy sahil yolu üzerinde araçları tek tek durdurarak izin belgelerini kontrol etti. Drone destekli denetlemede kısıtlamayı ihlal edenlere Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü polisleri tarafından ceza kesildi.