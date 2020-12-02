Beyoğlu Kaymakamı; İstiklal Caddesi'nde uygulanacak 7 bin kişi kuralını değerlendirdi - Son Dakika

Beyoğlu Kaymakamı; İstiklal Caddesi'nde uygulanacak 7 bin kişi kuralını değerlendirdi

02.12.2020 14:13
Beyoğlu Kaymakamı; İstiklal Caddesi'nde uygulanacak 7 bin kişi kuralını değerlendirdi, System.String[]

Hasan YILDIRIM-Özgür EREN İSTANBUL DHA KORONAVİRÜS vakalarında yaşanan artış nedeniyle Beyoğlu İlçe Hıfzıssıhha Meclisi tarafından yarından itibaren uygulanmak üzere İstiklal Caddesi'ne 7 bin kişi alınmasına ve caddenin geliş ve gidiş olarak ayarlanmasına karar verildi.

Hasan YILDIRIM-Özgür EREN İSTANBUL DHA KORONAVİRÜS vakalarında yaşanan artış nedeniyle Beyoğlu İlçe Hıfzıssıhha Meclisi tarafından yarından itibaren uygulanmak üzere İstiklal Caddesi'ne 7 bin kişi alınmasına ve caddenin geliş ve gidiş olarak ayarlanmasına karar verildi. 7 bin kişi kuralını değerlendiren Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli, "Bu kararı almak bizim için zordu. Esnafımızdan, buraya gezmeye gelen vatandaşlarımızdan ve yabancı misafirlerimizden bu kararı anlayışla karşılamalarını bekliyoruz." dedi.

Koronavirüs vakalarının artması nedeniyle Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli başkanlığında toplanan Beyoğlu İlçe Hıfzıssıhha Meclisi insanların yoğun olduğu yerler hakkında bazı kararlar aldı. Alınan kararlara göre yarından itibaren geçerli olmak üzere İstiklal Caddesi'ne en fazla 7 bin kişinin giriş yapabileceği açıklandı. Kararı değerlendiren Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli, "İstiklal Caddemiz ülkemizin en kalabalık caddelerinden birisi. Gerek yurt içinden gerek yurt dışından çok sayıda insan buraya gezmeye görmeye geliyor. Koronavirüs ile mücadele kapsamında yoğun cadde ve sokaklarda metrekare ölçeğinde kısıtlamalar getirilebileceği şeklinde bir karar vardı. Biz de İlçe Hıfzıssıhha Kurulu olarak bu konuyu değerlendirdik. İstiklal Caddesi'nin Tünel Meydanı'na kadar olan kısmında her üç metrekareye bir kişi olacak şekilde, aynı anda 7 bin kişinin caddede bulunabileceği şeklinde karar aldık. Bu kararı polis ve zabıta eşliğinde ve fiziki bariyer engellerle uygulamaya çalışacağız." dedi.

"VATANDAŞIMIZDAN HASSASİYET BEKLİYORUZ" Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli, "Bizim hedefimiz burada ceza vermeden vatandaşımızın desteğiyle bu kararı uygulamaya çalışmak. Bu kararı almak bizim için zordu. Esnafımızdan, buraya gezmeye gelen vatandaşlarımızdan ve yabancı misafirlerimizden bu kararı anlayışla karşılamalarını bekliyoruz. Bu konuda aldığımız karalara riayet etmelerini bekliyoruz. Aynı kararla birlikte insanların yüz yüze karşılıklı yürümelerini engellemek için tramvay hattı esas olmak üzere kişilerin sağdan yürümelerine karar verdik. Belediyemiz stickerler ile gerekli işaretlemeleri yapacak. Zaman zaman seyyar satıcıların etrafında da toplanma olabiliyor. Onlara da müdahale edilmesi yönünde karar aldık. Vatandaşımızdan hassasiyet bekliyoruz" ifadelerini kullandı.


Beyoğlu Kaymakamı; İstiklal Caddesi'nde uygulanacak 7 bin kişi kuralını değerlendirdi
Beyoğlu Kaymakamı; İstiklal Caddesi'nde uygulanacak 7 bin kişi kuralını değerlendirdi
Beyoğlu Kaymakamı; İstiklal Caddesi'nde uygulanacak 7 bin kişi kuralını değerlendirdi
Beyoğlu Kaymakamı; İstiklal Caddesi'nde uygulanacak 7 bin kişi kuralını değerlendirdi
Beyoğlu Kaymakamı; İstiklal Caddesi'nde uygulanacak 7 bin kişi kuralını değerlendirdi

İstiklal Caddesi, Beyoğlu, Kamera, DHA, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Beyoğlu Kaymakamı; İstiklal Caddesi'nde uygulanacak 7 bin kişi kuralını değerlendirdi - Son Dakika


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