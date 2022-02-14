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Beyoğlu Kaymakamlığı'ndan 'sahte kontrat' açıklaması - Son Dakika

Beyoğlu Kaymakamlığı'ndan 'sahte kontrat' açıklaması

14.02.2022 17:15
Beyoğlu Kaymakamlığı'ndan 'sahte kontrat' açıklaması

BEYOĞLU Kaymakamlığı, genelev patronu Matild Manukyan'ın sahibi olduğu Şişli'deki 3 daireyi sahte kontrat hazırlayarak aylık sadece 150 TL'ye kendisine ve akrabalarına kiraladığı iddia edilen eski Yazı İşleri Müdürü İ.O.

BEYOĞLU Kaymakamlığı,  genelev patronu Matild Manukyan'ın sahibi olduğu Şişli'deki 3 daireyi sahte kontrat hazırlayarak aylık sadece 150 TL'ye kendisine ve akrabalarına kiraladığı iddia edilen eski Yazı İşleri Müdürü İ.O. hakkında disiplin cezası uygulandığını ve savcılığa suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.

Kaymakamlıkça yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında yer alan 'Manukyan'ın dairelerine sahte belgeler ile çöktü' başlıklı haber ve iddialarla ilgili olarak Kaymakamlığımız eski Yazı İşleri Müdürü İ.O. hakkındaki iddialarla ilgili olarak 2021 yılında hem Kaymakamlığımızca, hem de Valilik Makamınca inceleme/soruşturma yapılarak disiplin cezası uygulanmıştır. Aynı zamanda, iddiaların adli yönden soruşturulması için Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuş ve devam eden adli süreç yakından takip edilmektedir" denildi.


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Beyoğlu Kaymakamlığı, Yazı İşleri Müdürü, Matild Manukyan, Manukyan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Beyoğlu Kaymakamlığı'ndan 'sahte kontrat' açıklaması - Son Dakika


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