Beyoğlu Kırmızı Beyaza Bürünecek
1 saat önce
Cumhur İttifakı üyeleri, yüzlerce metre uzunluğundaki ay yıldızlı Türk bayrağıyla Okmeydanı'ndan Kasımpaşa'ya kadar yürüyecek.
Cumhur İttifakı üyeleri, yüzlerce metre uzunluğundaki ay yıldızlı Türk bayrağıyla Okmeydanı
'ndan Kasımpaşa
'ya kadar yürüyecek. Beyoğlu
görsel bir şölene ev sahipliği yapıyor. Cumhur İttifakı üyeleri dev Türk Bayrağı ile Okmeydanı'ndan Kasımpaşa'ya kadar yürüyecek. Yürüyüşe, Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Haydar Ali Yıldız
, Okçular Vakfı
Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan
ve milletvekilleri katılacak. Beyoğlu dev bayrakla kırmızı beyaza bürünecek. Yürüyüşün sona erdiği Kızılay Meydanı
'nda AK Parti
Cumhur İttifakı Adayı Haydar Ali Yıldız halka hitap edecek. Mitingin ardından sanatçı Ali Kınık
, sahne alacak.
Beyoğlu halkının yürüyüşe ve miting geniş katılım göstermesi bekleniyor. - İSTANBUL
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 03:32 Kaynak: İHA
Oyuncu Cengiz Bozkurt, Oyunun Rengini Belli Etti
Son Dakika! Ziraat Bankası 1,4 Milyar Dolarlık Sendikasyon Kredisi Sağladı
Paladyum Fiyatları İki Günde Yüzde 15'ten Fazla Düştü
İyi Partili Mine Koşar'ın Alay Etmeye Çalıştığı AK Partili Yusuf Özoğlu'a Paylaşımı Gönülleri Fethetti