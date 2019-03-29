Beyoğlu Kırmızı Beyaza Bürünecek

Beyoğlu kırmızı beyaza bürünecek Cumhur İttifakı üyeleri, dev Türk Bayrağı ile Beyoğlu'nda yürüyecekİSTANBUL - Cumhur İttifakı üyeleri, yüzlerce metre uzunluğundaki ay yıldızlı Türk Bayrağıyla Okmeydanı'ndan Kasımpaşa'ya kadar yürüyecek.

Beyoğlu kırmızı beyaza bürünecek

Cumhur İttifakı üyeleri, dev Türk Bayrağı ile Beyoğlu'nda yürüyecek



İSTANBUL - Cumhur İttifakı üyeleri, yüzlerce metre uzunluğundaki ay yıldızlı Türk Bayrağıyla Okmeydanı'ndan Kasımpaşa'ya kadar yürüyecek.

Beyoğlu görsel bir şölene ev sahipliği yapıyor. Cumhur İttifakı üyeleri dev Türk Bayrağı ile Okmeydanı'ndan Kasımpaşa'ya kadar yürüyecek. Yürüyüşe, Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Haydar Ali Yıldız, Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan ve milletvekilleri katılacak. Beyoğlu dev bayrakla kırmızı beyaza bürünecek. Yürüyüşün sona erdiği Kızılay Meydanı'nda AK Parti Cumhur İttifakı Adayı Haydar Ali Yıldız halka hitap edecek. Mitingin ardından sanatçı Ali Kınık, sahne alacak.

Beyoğlu halkının yürüyüşe ve miting geniş çapta katılım göstermesi bekleniyor.

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