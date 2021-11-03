Beyoğlu Kültür Yolu Edebiyat Buluşmaları 4 Kasım'da başlayacak - Son Dakika

Beyoğlu Kültür Yolu Edebiyat Buluşmaları, 4 ile 8 Kasım tarihleri arasında yazarları ve edebiyatseverleri bir araya getirecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı katkıları, Beyoğlu Belediyesinin desteğiyle gerçekleştirilecek edebiyat buluşmalarına, İstiklal Millet Kütüphanesi ev sahipliği yapacak.

Çocuk atölyelerinden polisiye ve korku edebiyatına, yazı atölyelerinden gezi turlarına kadar birçok etkinliğin düzenleneceği buluşmalar, edebiyatseverleri Beyoğlu'nda bir araya getirecek.

Etkinlikler kapsamında Defne Suman, Liz Behmoaras, Hakan Akdoğan, Ece Erdoğuş Levi, Mehmet Güreli, Sami Dündar, Özlem Ertan ve Aslı Tunç hem okurlarıyla buluşacak hem de Beyoğlu apartmanlarını, edebiyatta Beyoğlu'nun yerini ve Beyoğlu'nda çocuk olmayı konuşacak.