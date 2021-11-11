Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'nde etkinlikler sanatseverlerle buluşmaya devam ediyor - Son Dakika

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen "Beyoğlu Kültür Yolu Festivali" kapsamında birçok etkinlik gerçekleştiriliyor.

Geleneksel Sanatlar Derneği, festival bünyesinde "Mirasın İzinde" başlığı altında sergiler, atölyeler, söyleşiler ve konserler düzenliyor.

Taksim Camii Kültür Merkezi'nde, yarın saat 14.15'te Bahri Güngördü yönetiminde "Saladır Mümine" konseri dinleyicilerin beğenisine sunulacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu'nun sahne alacağı konserde, Türk müziğinden çeşitli örnekler yorumlanacak.

"Mirasın İzinde" etkinlikleri,"beyoglukulturyolu.com" internet sitesi ve mobil uygulamadan takip edilebiliniyor.