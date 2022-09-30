BEYOĞLU KÜLTÜR YOLU FESTİVALİ'NDE STANLEY KUBRİCK SERGİSİ, TANITIM TOPLANTISINA KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI KATILDI

BEYOĞLU Kültür Yolu Festivali Kapsamı'nda 1 Ekim'de sanatseverlerle buluşacak dünyaca ünlü yönetmen Stanley Kubrick sergisinin tanıtım toplantısı yapıldı. Kızı Katrina Kubrick, sergideki fotoğrafları gördüğünde eski anılarının canlandığını ifade edrek, Stanley Kubrick filmleri Türkiye'ye tanıtıldığı için teşekkür etti.

Atlas Sineması İstanbul Sinema Müzesi'nde düzenlenen toplantıya, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Stanley Kubrick'in kızı Katharina Kubrick, filmlerinin prodüktörü Jan Harlan katıldı. Sergi için hazırlanan video ile başlayan toplantıda, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Stanley Kubrick'in kızı Katharina Kubrick, yapımcı ve yönetmen Jan Harlan ve serginin düzenleyicileri arasında yer alan yapımcı Muzaffer Yıldırım sergiyle ilgili konuştu. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Coşkun Yılmaz, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız da tanıtım toplantısında yer aldı.

"BEYOĞLU KÜLTÜR YOLU FESTİVALİ'NDEKİ EN ÖNEMLİ SERGİMİZ"

Sergiyi gezen Bakan Mehmet Nuri Ersoy, "Ben göreve atandıktan sonra yaptığım ilk çalışmalardan biri, Atlas Sineması. Türkiye'nin yıllardır ihtiyacı olan ilk sinema müzesinin, İstanbul Sinema Müzesi olarak burada vücut bulması sağlandı. Tanıtımda izlediğimiz filmlerin bir çoğunu görmüşüzdür. Üç haftalık Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'ndeki en önemli sergimiz bu. Uluslararası sergi olarak da en iyisi şu anda bu sergi" dedi.

Bakan Ersoy yarın itibariyle, Beyoğlu Kültür Yolu ve Başkent Kültür Yolu Festivallerinin başladığını hatırlatarak, "Bugün açılışları gerçekleştiriyoruz. İlkini de Stanley Kubrick Sergisi ile yapıyoruz. Stanley Kubrick Sergisi'nde 16 bitmiş, 3 senaryosu yazılıp çekilememiş filmi var. Stanley Kubrick Sergileri açısından, toplam 19 filmin en detaylı dökümasyonları sergilendi. Bu serginin rotasında Türkiye yoktu, Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'ne denk gelecek şekilde, serginin rotası değiştirildi. Bu sergi Japonya'ya gidecekti" dedi.

"BURADAKİ HER MATERYAL ANILARIMI CANLANDIRIYOR"

Stanley Kubrick'in kızı Katharina Kubrick "Ben babamın filmlerinde çalıştım. Her film hayatımın bir kısmını temsil ediyor ve sergiyi, fotoğrafları görünce, buradaki her materyal bana eski anılarımı canlandırıyor. Sizlere Türkiye'ye, Stanley Kubrick'in filmlerini tanıttığınız için teşekkür ederiz" dedi. Yapımcı ve Kubrick'in eşinin kardeşi Jan Harlan ise "Eyes Wide Shut Filmi ile ilgili konuştuk. Size o filmle ilgili ilginç bir bilgi vereyim, o filmde istediklerimizin yüzde 200'ünü, sadece yüzde 10 bütçemizi aşarak gerçekleştirdik" diye konuştu.

KUBRİCK SERGİSİ 5 AY İSTANBUL'DA

Yarın Kubrick hayranları ve sanatseverlerle buluşacak sergide, filmlerine ait 900 parça kıyafet, not fotoğraf gibi materyaller sergilenecek. 2023 yılı Mart ayına kadar İstanbul Sinema Müzesi'nde devam edecek serginin, bilet fiyatları yetişkin 80 TL, öğrenci 60 TL. Sergide Kubrick'in ilk çektiği fotoğraflar, Eyes Wide Shut, The Shining, Full Metal Jacket gibi filmlerinde kullanılan senaryo, kıyafetler, yönetmenin aldığı notlar gibi belgeler de yer alacak. Yılın çeşitli zamanlarında çeşitli ülkelerde sergilen Stanley Kubrick Sergisi ilk defa Türkiye'de yapılacak.