"Beyoğlu Kültür Yolu Gençlik ve Çocuk Buluşmaları" yarın başlayacak - Son Dakika
Üye Girişi

"Beyoğlu Kültür Yolu Gençlik ve Çocuk Buluşmaları" yarın başlayacak

02.10.2022 17:30
"Beyoğlu Kültür Yolu Gençlik ve Çocuk Buluşmaları" yarın başlayacak

"Beyoğlu Kültür Yolu Gençlik ve Çocuk Buluşmaları" 3-21 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

"Beyoğlu Kültür Yolu Gençlik ve Çocuk Buluşmaları" 3-21 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından bu yıl üçüncüsü organize edilen Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında TÜRSAK Vakfı tarafından düzenlenen etkinlikte 12 atölye ve 3 söyleşi yer alacak.

"Gençlik ve Çocuk Buluşmaları" atölyeleri Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi'nde, söyleşiler ise İstanbul Sinema Müzesi Atlas 1948 Salonu'nda gerçekleştirilecek.

"Gençler İçin Yönetmelik" atölyesinde Murat Şeker, "Çocuklar İçin Oyunculuk" atölyesinde İpek Tuzcuoğlu, "Gençler İçin Görüntü Yönetmenliği" atölyesinde Meryem Yavuz, "Çocuklar İçin Animasyon" atölyesinde Ceren Atik, "Gençler İçin Oyunculuk" atölyesinde Cansel Elçin, "Gençler İçin Yapımcılık" atölyesinde Cemal Okan, "Çocuklar İçin Oyunculuk ve Drama" atölyesinde Dora Dalgıç ve Eda Döğer, "Çocuklar İçin Yaratıcı Yazarlık" atölyesinde Ali Tanrıverdi katılımcılarla bir araya gelecek.

"Teşkilat Dizisi Söyleşisi", "Sipahi Dizisi Söyleşisi", "Gençler İçin Senaryo Yazım" atölyesinde Etem Caner Karaüç, "Çakallarla Dans Film Söyleşisi", "Çizim" atölyesinde Varol Yaşaroğlu, "Gençler İçin Senaryo Geliştirme" atölyesinde Hilal Çelenk, "Çocuklar İçin Okuma Tiyatrosu" atölyesinde de Gülşah Özdemir Koryürek gençler ve çocuklarla buluşacak.

"Beyoğlu Kültür Yolu Gençlik ve Çocuk Buluşmaları", İstanbul'da sinema eğitimi veren üniversitelerin öğrencileri ile sinemaya meraklı ve kendine bu alanda kariyer hedefleyen gençlerin ve 8-13 yaş arası çocukların katılımına açık olacak.

YORUMLAR
500
3. Başakşehir Çocuk Maratonu koşuldu 3. Başakşehir Çocuk Maratonu koşuldu Van'da 'İlk Oyum Erdoğan'a, İlk Oyum AK Parti'ye Gençlik Buluşması' düzenlendi Van'da 'İlk Oyum Erdoğan'a, İlk Oyum AK Parti'ye Gençlik Buluşması' düzenlendi
Kaynak: AA

gençlik, Beyoğlu, Çocuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Beyoğlu Kültür Yolu Gençlik ve Çocuk Buluşmaları' yarın başlayacak - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
19:51 Valerien Ismael, büyük Fenerbahçe derbisi öncesi konuştu: Gerekli bilgileri paylaştık
19:26 Muğla'da korkutan kaza! Tur otobüsü ve otomobil çarpıştı: 1'i ağır 10 yaralı
19:25 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı şehit cenazesinde gözyaşlarını tutamadı
19:23 Jorge Jesus, Beşiktaş derbisi öncesi açıklamalar yaptı: Fikirlerimiz aynı
19:13 Konyaspor, Muhammet Demir'in kafa golüyle Ümraniyespor'u 1-0 mağlup etti
19:00 Reha Muhtar olayında şaşırtan Tamer Karadağlı iddiası! Ortalık birbirine girecek
18:55 Heyecan dorukta! Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde ilk 11'ler netleşti
18:52 Rıza Çalımbay'ın mağlup oldukları karşılaşmanın ardından yaptığı skor tahmini tepki topladı!
18:39 Manisa'da bulunan 1800 yıllık yazıtın ne anlattığı ortaya çıktı!
18:00 Manchester City, Manchester United'ı 6-3 mağlup etti!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2022 19:53:43. #1.13#
SON DAKİKA: "Beyoğlu Kültür Yolu Gençlik ve Çocuk Buluşmaları" yarın başlayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement