Son Dakika Haberleri: Beyoğlu Kumbaracı yokuşunda bulunan bir binada kısmi yıkılma meydana geldi.
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Beyoğlu Kumbaracı yokuşunda bulunan bir binada kısmi yıkılma meydana geldi.

1 saat önce

Beyoğlu Kumbaracı yokuşunda bulunan bir binada kısmi yıkılma meydana geldi.

Beyoğlu Kumbaracı yokuşunda bulunan bir binada kısmi yıkılma meydana geldi., System.String[]

Beyoğlu Kumbaracı yokuşunda bulunan bir binada kısmi yıkılma meydana geldi. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. - İSTANBUL

İtfaiye, Beyoğlu, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 07:05 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kadıköy'de 5 katlı bina alev alev yandı! O anlar kamerada
Kumbaracı Yokuşu'nda metruk bir binanın bir kısmı çöktü Hamile eşini ve iki kızını öldüren adam olay gecesini ayrıntılarıyla anlattı Eşine tacizle suçladığı eniştesini öldürdü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2019 20:36:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Beyoğlu Kumbaracı yokuşunda bulunan bir binada kısmi yıkılma meydana geldi.
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]