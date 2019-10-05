Beyoğlu Kumbaracı yokuşunda bulunan bir binada kısmi yıkılma meydana geldi.
1 saat önce
Beyoğlu Kumbaracı yokuşunda bulunan bir binada kısmi yıkılma meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 07:05 Kaynak: İHA
Beyoğlu Kumbaracı yokuşunda bulunan bir binada kısmi yıkılma meydana geldi. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. - İSTANBUL
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