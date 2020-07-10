Beyoğlu 'Mahalle Bahçeleri'ne bir yenisi daha eklendi - Son Dakika

Beyoğlu 'Mahalle Bahçeleri'ne bir yenisi daha eklendi

Beyoğlu 'Mahalle Bahçeleri'ne bir yenisi daha eklendiEsma MURAT- Kubilay ÖZEV /İSTANBUL(DHA)- Beyoğlu Belediyesi, hayata geçirdiği 'Mahalle Bahçeleri' projesi ile vatandaşlara, kendi mahallelerinde yeni yaşam alanları sunmaya devam ediyor.

Beyoğlu 'Mahalle Bahçeleri'ne bir yenisi daha eklendi

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Esma MURAT- Kubilay ÖZEV/İSTANBUL(DHA)- Beyoğlu Belediyesi, hayata geçirdiği 'Mahalle Bahçeleri' projesi ile vatandaşlara, kendi mahallelerinde yeni yaşam alanları sunmaya devam ediyor.Beyoğlu Mahalle Bahçeleri'nin 5'incisi olan Piyalepaşa Mahalle Bahçesi düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız'ın seçim sürecinde vatandaşlara söz verdiği Mahalle Bahçeleri'nin 5'incisi olan Piyalepaşa Mahalle Bahçesi düzenlenen törenle hizmete açıldı. Açılışa Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız'ın yanı sıra vatandaşlar ve çocuklar katıldı. Mahalle Bahçesi'nin açılış kurdelesini çocuklar kesti. Başkan Yıldız açılışın ardından çocuklara çikolata dağıttı.

DAHA GÜVENLİ, SAĞLIKLI VE YEŞİL BİR BEYOĞLU İÇİN HEP BİRLİKTE GAYRET EDECEĞİZ

Mahalle bahçelerini bir bir hizmete açmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız 'Burada çocukların mutluluğuna, coşkusuna şahit olmamız fevkalade önemli. Beyoğlu'nda büyük büyük bahçelerimiz olsun diye arzu ediyoruz. Yer buldukça da büyük bahçeler yapıyoruz. Mahalle aralarında bulduğumuz metruk yerleri de çocuklarımız için mahalle bahçesi yapıyoruz. Çocuklarımız da mahallelerinden kopmadan buraya gelip oyunlarını oynayacaklar. Küçükler salıncaklarda ve oyun alanlarında, büyükler ise basketbol sahasında keyifli vakit geçirebilecekler. İstiyoruz ki çocuklarımız nefes alsınlar, aileleriyle birlikte rahatça vakit geçirebilsinler. Biz de elimizden geldiği kadar bu alanlarda çocuklarımızla birlikte ağaç dikeceğiz ve çevremizi yeşillendireceğiz. Çocuklarımızın huzur içerisinde mahallelerinde oyun oynamaları, gezmeleri, dolaşmalıdır. Onun için daha güvenli, sağlıklı ve yeşil bir Beyoğlu için hep birlikte gayret edeceğiz' dedi.

Parkın açılışına gelen Öykü Atmanı ise 'Bende başkan olmak istiyorum. Parkta oynamayı da çok seviyorum. Bu parkta şimdi kaydıraktan kayacağım, oyunlar oynayacağım' diye konuştu.

Beyoğlu Belediyesi, Haydar Ali Yıldız, Beyoğlu, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 16:39 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Beyoğlu 'Mahalle Bahçeleri'ne bir yenisi daha eklendi - Son Dakika
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