Son Dakika Haberleri: Beyoğlu Masumiyet Müzesi'nde yangın (1)
Son Dakika Güncel Beyoğlu Masumiyet Müzesi'nde yangın (1) - Son Dakika

Beyoğlu Masumiyet Müzesi'nde yangın (1)

6 saat önce

BEYOĞLU'na bulunan Masumiyet Müzesi'nin bodrum katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Beyoğlu Masumiyet Müzesi'nde yangın (1), System.String[]
BEYOĞLU'na bulunan Masumiyet Müzesi'nin bodrum katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Dumanların binayı sarması nedeniyle panik yaşanırken, sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.


- İstanbul
Masumiyet Müzesi, İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 12:15 Kaynak: DHA
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