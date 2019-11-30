Beyoğlu Masumiyet Müzesi'nde yangın (1)
6 saat önce
BEYOĞLU'na bulunan Masumiyet Müzesi'nin bodrum katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 12:43 Kaynak: DHA
BEYOĞLU'na bulunan Masumiyet Müzesi'nin bodrum katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Dumanların binayı sarması nedeniyle panik yaşanırken, sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.
- İstanbul
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