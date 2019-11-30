BEYOĞLU MASUMİYET MÜZESİNDE YANGIN (1)

Mustafa BAKIRHAN/ İSTANBUL DHA

Beyoğlu'na bulunan Masumiyet Müzesi'nin bodrum katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Dumanların binayı sarması nedeniyle panik yaşanırken, sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.

Görüntü Dökümü:

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Olay yerinden görüntüler