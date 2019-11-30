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BEYOĞLU MASUMİYET MÜZESİNDE YANGIN (1)

7 saat önce

Mustafa BAKIRHAN / İSTANBUL DHABeyoğlu'na bulunan Masumiyet Müzesi'nin bodrum katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

BEYOĞLU MASUMİYET MÜZESİNDE YANGIN (1), System.String[]

Mustafa BAKIRHAN/ İSTANBUL DHA

Beyoğlu'na bulunan Masumiyet Müzesi'nin bodrum katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Dumanların binayı sarması nedeniyle panik yaşanırken, sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.

Görüntü Dökümü:

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Olay yerinden görüntüler


Masumiyet Müzesi, Beyoğlu, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 12:12 Kaynak: DHA
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Masumiyet Müzesi'nde yangın çıktı: İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor
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