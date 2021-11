Beyoğlu'na yeni mahalle bahçesi; 2023 fidan toprakla buluşacak - Son Dakika

Vatandaşlara kendi mahallelerinde yeni yaşam alanları sunmak için hayata geçirilen mahalle bahçelerinin en büyüğü Küçük Piyale Mahallesi'nde açıldı. Ayrıca, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü' dolayısıyla Beyoğlu'nun dört bir yanında "2023" adet zeytin ağacı fidanının toprakla buluşacağı ifade edildi.

Beyoğlu Belediyesi, Daha Yeşil Bir Beyoğlu sloganıyla hayata geçirdiği "Mahalle Bahçeleri" projesine bir yenisini daha ekledi. Proje kapsamında inşa edilen "Küçük Piyale Mahalle Bahçesi" 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde düzenlenen törenle hizmete açıldı. Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız açılış töreninin ardından çocuklarla birlikte yeni açılan bahçeye zeytin ağacı fidanı dikti.

TÜRKİYE'NİN HER TARAFINDA AĞAÇLAR DİKİLİYORMilli Ağaçlandırma Günümüz kutlu olsun diyerek sözlerine başlayan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, "Hep birlikte çocuklarımızla, gençlerimizle, bütün Beyoğlu olarak daha yeşil bir Beyoğlu için yola çıktık. Beyoğlu'nu hep birlikte yeşillendiriyoruz. Bugün Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından Türkiye'nin her tarafında ağaçlar dikiliyor. Bugün Milli Ağaçlandırma Günümüz, hep birlikte bunu kutluyoruz. Beyoğlu'nda bu mahalle bahçelerinde hem açılış yapıyoruz hem de ağaçlar dikiyoruz. Böylece daha yeşil bir Beyoğlu'nu hep birlikte gerçekleştireceğiz" dedi. DAHA BÜYÜK BAHÇELER DE YAPACAĞIZMahallede daha önce böyle bir alanın olmadığını ifade eden Yıldız, "Okul bahçelerini de sizler oynayın diye açık tutacağız. Bu mahallede daha önce bu tür oyun alanları yoktu, daha önce bahçesi yoktu. Şimdi bu bahçede oyun oynayacaksınız. Hem yeşillendiriyor hem de oyun sahası kazandırıyoruz. Bir tane çok büyük bahçe yapıyoruz, daha büyüklerini de yapacağız. Hedefimiz daha yeşil Beyoğlu. Daha yeşil bir Beyoğlu için ağaç dikmeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı. HER DOĞAN BEBEK İÇİN BİR FİDAN Beyoğlu'nda her doğan bebek için zeytin ağacı diktiklerini dile getiren Yıldız, "Zeytin ağacını her doğan bebek için diktik ve şu anda 3374 fidan dikildi. Her doğan bebeği evinde ziyaret ediyoruz, en yakın bahçeye de onun adına zeytin ağacı dikiyoruz. O bebekle birlikte zeytin ağacımız büyüyor, O bebeğin ağacı oluyor" diye konuştu. "BU BAHÇE BİZİM"Açılışı çocuklarla birlikte yapan Yıldız, çocuklara 'Burada kimler oynayacak? Bu bahçe kimin? Bu bahçeyi birlikte koruyacağız, anlaştık mı?' diye seslendi. Çocuklar hep bir ağızdan 'Bu bahçe bizim' dedi. 2 BİN 500 METREKARE ALANA İNŞA EDİLDİ2 bin 500 metrekare alana inşa edilen mahalle bahçesi; 790 metrekare yeşil alan, 100 metrekare çocuk oyun alanı, 50 metrekare fitness alanı, 200 metrekare basketbol sahası alanı, 110 metrekare oturma alanı, 400 metrekare yürüyüş alanı, 45 metrekare Atatürk büstü alanı ve muhtarlık hizmet binasıyla ilçe sakinlerine hizmet verecek. 2023 FİDAN TOPRAKLA BULUŞACAK

Ayrıca '11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü' dolayısıyla Beyoğlu'nun dört bir yanında bulunan parklarda, bahçelerde, yeşil alanlarda ve okul bahçelerinde toplamda "2023" adet zeytin ağacı fidanının toprakla buluşturulacağı belirtildi.