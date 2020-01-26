Beyoğlu'nda 1 kişi silahlı saldırıda yaralandı - Son Dakika
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Beyoğlu'nda 1 kişi silahlı saldırıda yaralandı

15 dakika önce

BEYOĞLU'nda sokakta yürüyen bir kişi kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından silahla vurularak yaralandı.

Beyoğlu'nda 1 kişi silahlı saldırıda yaralandı, System.String[]
BEYOĞLU'nda sokakta yürüyen bir kişi kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından silahla vurularak yaralandı. Polis, güvenlik kameralarından saldırganı bulmaya çalışıyor.

Olay, saat 20.30 sıralarında, Kadımehmet Efendi Mahallesi, Kurt Çelebi Camii Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, sokakta yürüyen S.A. Kurt Çelebi Camii'nin yan sokağına geldiğinde silahlı saldırıya uğradı.

BACAĞINDAN YARALANDI

Saldırının ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan S.A. ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

POLİ SALDIRGANIN PEŞİNDE

Çevrede yoğun güvenlik önlemi alan polis ekipleri saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin yakalanması için bölgede bulunan güvenlik kameralarını incelemeye aldı.


- İstanbul
Çelebi, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 09:44 Kaynak: DHA
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