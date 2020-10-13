Beyoğlu'nda 15 liralık tarife uygulayan değnekçi yakalandı - Son Dakika

Beyoğlu'nda 15 liralık tarife uygulayan değnekçi yakalandı

13.10.2020 22:15
Beyoğlu'nda 15 liralık tarife uygulayan değnekçi yakalandı, System.String[]

BEYOĞLU'nda, değnekçilik yaparak, sürücülerden 15 lira isterken kameraya görüntüleri yansıyan kişi gözaltına alındı.

BEYOĞLU'nda, değnekçilik yaparak, sürücülerden 15 lira isterken kameraya görüntüleri yansıyan kişi gözaltına alındı.

Beyoğlu'nda mesken tutan değnekçinin seyir hakindeyken yavaşlayan sürücülere yer göstererek 15 lira istediği anlar kameralara yansımıştı. Görüntülerin ardından İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipleri harekete geçti.

Değnekçilik yaptığı tespit edilen Murat K. gözaltına alındı. Şüpheli, "Karayolu üzeri park yerindeki araçlardan park yerini tespite yetkili idarece veya bu idare tarafından işletme izni verilmediği halde park ücreti almak veya almaya teşebbüs etmek"ten adli işlem yapılmak üzere Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Taksim Şehit Haşim Usta Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.

- İstanbul
Beyoğlu'nda 15 liralık tarife uygulayan değnekçi yakalandı
Beyoğlu'nda 15 liralık tarife uygulayan değnekçi yakalandı

İstanbul, Beyoğlu, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Beyoğlu'nda 15 liralık tarife uygulayan değnekçi yakalandı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

İşte Apple'ın bu gece tanıttığı iPhone 12 ailesinin model model satış fiyatları Yeni salgın patlak verdi! İsrail'de 50 kişi fareden bulaşan hastalığa yakalandı Metropoll'un son anketinde sürpriz sonuçlar: Sadece 2 parti barajı geçiyor, en çok oy kaybı CHP'de İngiltere'de koronavirüs salgınında son 4 ayın en yüksek günlük ölü sayısı açıklandı 'Çıplak Vatandaş' filmi bir ilimizde gerçek oldu! Cadde ortasında anadan üryan koştu Borsa İstanbul'un en değerli şirketi BİM oldu Gaziantep'te kendisini hamile gibi gösteren kadının karnından uyuşturucu çıktı Arkeologlar şaşkın! Telefonu andıran 2 bin 100 yıllık gizemli keşif büyük heyecan yarattı
Huawei Türkiye'den Apple'a gönderme: 22 Ekim'de görüşmek üzere Huawei Türkiye'den Apple'a gönderme: 22 Ekim'de görüşmek üzere         
22:10
Fenerbahçeli Garry Rodrigues Al Ittihad'a geri dönüyor Fenerbahçeli Garry Rodrigues Al Ittihad'a geri dönüyor         
21:17
Türkiye'den ABD'nin skandal Doğu Akdeniz açıklamasına yanıt: Gerginliği artıran taraf GKRY ve Yunanistan'dır Türkiye'den ABD'nin skandal Doğu Akdeniz açıklamasına yanıt: Gerginliği artıran taraf GKRY ve Yunanistan'dır         
20:54
6 dakikalık kabus! Pumanın takip ettiği adam canını zor kurtardı 6 dakikalık kabus! Pumanın takip ettiği adam canını zor kurtardı         
20:35
Son Dakika: Apple, merakla beklenen iPhone 12'leri tanıttı! İşte tüm özellikleri Son Dakika: Apple, merakla beklenen iPhone 12'leri tanıttı! İşte tüm özellikleri         
19:59
Güvenlik kameraları gerçeği ortaya çıkardı! 54 yaşındaki adam, küçük kıza cinsel istismarda bulundu Güvenlik kameraları gerçeği ortaya çıkardı! 54 yaşındaki adam, küçük kıza cinsel istismarda bulundu         
18:54
e-Devlet'te yeni dönem: Vatandaşların yıllardır çektiği abonelik iptali çilesi tek tıkla bitecek e-Devlet'te yeni dönem: Vatandaşların yıllardır çektiği abonelik iptali çilesi tek tıkla bitecek         
17:38
Kaçırdığı genç kıza sınıfın ortasında tecavüz etti! Öğrenciler kurtarmak yerine video çekti Kaçırdığı genç kıza sınıfın ortasında tecavüz etti! Öğrenciler kurtarmak yerine video çekti         
15:52
Canlı yayında gergin dakikalar! Bakan Çavuşoğlu, İsveçli mevkidaşıyla kameralar önünde atıştı Canlı yayında gergin dakikalar! Bakan Çavuşoğlu, İsveçli mevkidaşıyla kameralar önünde atıştı         
14:43
Mahkeme konkordato ilan eden Pamukkale Turizm için kararını verdi: Seferlere devam edecek Mahkeme konkordato ilan eden Pamukkale Turizm için kararını verdi: Seferlere devam edecek         
13:49
Gökçek'ten Arınç'a ağır gönderme: Parsel parsel lafını Bülent yedi Gökçek'ten Arınç'a ağır gönderme: Parsel parsel lafını Bülent yedi         
12:47
Ermenistan askerlerinin havaya uçurulduğu anlar SİHA kamerasında Ermenistan askerlerinin havaya uçurulduğu anlar SİHA kamerasında         
11:59
Doğu Perinçek'ten bomba iddia: Öcalan yakın zamanda televizyonlara çıkartılacak Doğu Perinçek'ten bomba iddia: Öcalan yakın zamanda televizyonlara çıkartılacak         
10:15
Yazlık evde prezervatif ve iç çamaşırı bulunca 35 yıllık eşine boşanma davası açtı Yazlık evde prezervatif ve iç çamaşırı bulunca 35 yıllık eşine boşanma davası açtı         
09:17
Trabzonlu ustanın dayanıklı olsun diye kamyon jantından ürettiği kuzineler yok satıyor Trabzonlu ustanın dayanıklı olsun diye kamyon jantından ürettiği kuzineler yok satıyor         
09:10
Yuva yıkmakla suçlanan Tuğçe Tayfur'dan sert çıkış: Kasetlerin ortalıkta dolaşıyor Yuva yıkmakla suçlanan Tuğçe Tayfur'dan sert çıkış: Kasetlerin ortalıkta dolaşıyor         
08:52
Sihirli Annem'in Çilek'i aşık oldu! Sihirli Annem'in Çilek'i aşık oldu! "İyi ki doğdun" notuyla sevgilisini paylaştı         
08:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2020 22:25:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Beyoğlu'nda 15 liralık tarife uygulayan değnekçi yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei