BEYOĞLU'NDA 16 KİŞİ 'TERÖR ÖRGÜTÜ PROPAGANDASI'NDAN GÖALTINA ALINDI - Son Dakika
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BEYOĞLU'NDA 16 KİŞİ 'TERÖR ÖRGÜTÜ PROPAGANDASI'NDAN GÖALTINA ALINDI

02.05.2022 22:45
BEYOĞLU'NDA 16 KİŞİ 'TERÖR ÖRGÜTÜ PROPAGANDASI'NDAN GÖALTINA ALINDI

BEYOĞLU İstiklal Caddesi'nde toplanıp, terör örgütü propagandası yaptıkları belirlenen 16 kişi gözaltına alındı.

BEYOĞLU İstiklal Caddesi'nde toplanıp, terör örgütü propagandası yaptıkları belirlenen 16 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, bugün saat 17.35'te İstiklal Caddesi'nde terör örgütü propagandası yapan kişilerin olduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ekiplerinin sevk edildiği belirtildi. Toplanan grubun terör örgütü propagandası yaparak, Bölücübaşı Abdullah Öcalan lehine slogan attıklarının tespit edildiği kaydedildi. Gözaltına alınan 16 kişi hakkında Terör Örgütü Propagandası Yapma suçundan işlem yapıldığı ifade edildi.

BEYOĞLU'NDA 16 KİŞİ 'TERÖR ÖRGÜTÜ PROPAGANDASI'NDAN GÖALTINA ALINDI
BEYOĞLU'NDA 16 KİŞİ 'TERÖR ÖRGÜTÜ PROPAGANDASI'NDAN GÖALTINA ALINDI
BEYOĞLU'NDA 16 KİŞİ 'TERÖR ÖRGÜTÜ PROPAGANDASI'NDAN GÖALTINA ALINDI
BEYOĞLU'NDA 16 KİŞİ 'TERÖR ÖRGÜTÜ PROPAGANDASI'NDAN GÖALTINA ALINDI
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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BEYOĞLU'NDA 16 KİŞİ 'TERÖR ÖRGÜTÜ PROPAGANDASI'NDAN GÖALTINA ALINDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: BEYOĞLU'NDA 16 KİŞİ 'TERÖR ÖRGÜTÜ PROPAGANDASI'NDAN GÖALTINA ALINDI - Son Dakika
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