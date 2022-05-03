BEYOĞLU'NDA 16 KİŞİ 'TERÖR ÖRGÜTÜ PROPAGANDASI'NDAN GÖALTINA ALINDI - Son Dakika
Üye Girişi

BEYOĞLU'NDA 16 KİŞİ 'TERÖR ÖRGÜTÜ PROPAGANDASI'NDAN GÖALTINA ALINDI

03.05.2022 13:18

BEYOĞLU İstiklal Caddesi'nde toplanıp, terör örgütü propagandası yaptıkları belirlenen 16 kişi gözaltına alındı.

BEYOĞLU İstiklal Caddesi'nde toplanıp, terör örgütü propagandası yaptıkları belirlenen 16 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, bugün saat 17.35'te İstiklal Caddesi'nde terör örgütü propagandası yapan kişilerin olduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ekiplerinin sevk edildiği belirtildi. Toplanan grubun terör örgütü propagandası yaparak, Bölücübaşı Abdullah Öcalan lehine slogan attıklarının tespit edildiği kaydedildi. Gözaltına alınan 16 kişi hakkında Terör Örgütü Propagandası Yapma suçundan işlem yapıldığı ifade edildi.

BEYOĞLU'NDA 16 KİŞİ 'TERÖR ÖRGÜTÜ PROPAGANDASI'NDAN GÖALTINA ALINDI
BEYOĞLU'NDA 16 KİŞİ 'TERÖR ÖRGÜTÜ PROPAGANDASI'NDAN GÖALTINA ALINDI
BEYOĞLU'NDA 16 KİŞİ 'TERÖR ÖRGÜTÜ PROPAGANDASI'NDAN GÖALTINA ALINDI
BEYOĞLU'NDA 16 KİŞİ 'TERÖR ÖRGÜTÜ PROPAGANDASI'NDAN GÖALTINA ALINDI

YORUMLAR
500
Son dakika haberi | Bursa'da intiharı polis engelledi Son dakika haberi | Bursa'da intiharı polis engelledi Son dakika haberleri... İstiklal Caddesi'nde 'terör örgütü propagandası yapan' şüphelilere gözaltı Son dakika haberleri... İstiklal Caddesi'nde 'terör örgütü propagandası yapan' şüphelilere gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstiklal Caddesi, Terör Örgütü, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BEYOĞLU'NDA 16 KİŞİ 'TERÖR ÖRGÜTÜ PROPAGANDASI'NDAN GÖALTINA ALINDI - Son Dakika


Son Dakika
12:44 5. kattan düşen Eyüp bebek yaşamını yitirdi
12:42 FIFA, Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamasını paylaştı! Demet Akalın'dan cevap gecikmedi
12:40 Olası enflasyona göre temmuz ayı zam tahminleri
11:36 Fenerbahçeli Berisha'ya uzaklaştırma kararı
11:35 Blake Lively, Met Gala'da şov yaptı! Elbisenin üstünden bir elbise daha çıktı
11:34 Ayçiçek yağına rakip Kanolada ekim alanı 9 kat arttı
10:49 Bilimsel araştırmaya göre koronavirüs bulaşma olasılığı en düşük olan kan grubu
10:44 ABD'nin Kansas eyaletinde hortum çıktı! Önüne çıkan her şeyi yıktı geçti
10:33 Met Gala'da ünlüler birbirleri ile yarıştı! Gelinlikle gelen bile var
10:26 Gizemli hepatit 3 çocuğu daha hayattan kopardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2022 13:25:14. #1.13#
SON DAKİKA: BEYOĞLU'NDA 16 KİŞİ 'TERÖR ÖRGÜTÜ PROPAGANDASI'NDAN GÖALTINA ALINDI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement