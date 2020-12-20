Beyoğlu'nda saldırıda kullanılan silahları polis metal dedektörü ile böyle buldu - Son Dakika

Beyoğlu'nda saldırıda kullanılan silahları polis metal dedektörü ile böyle buldu

20.12.2020 13:35
Beyoğlu'nda saldırıda kullanılan silahları polis metal dedektörü ile böyle buldu, System.String[]

BEYOĞLU'nda işten evine giden 16 yaşındaki Y.T.S.'ye silahlı saldırı düzenledikleri tespit edilen 3 şüpheli yakalandı.

BEYOĞLU'nda işten evine giden 16 yaşındaki Y.T.S.'ye silahlı saldırı düzenledikleri tespit edilen 3 şüpheli yakalandı. 3 şüphelinin,  Y.T.S.'yi  husumetli oldukları kişiye benzeterek silahlı saldırı düzenlediklerini değerlendirilirken, 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Polis ekipleri, şüphelilerin olayda kullandığı silahları, çalılık alanda metal dedektörle arayarak buldu. O anlar kameralar yansıdı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 15 Aralık'ta saat 20.20'de Beyoğlu Halıcıoğlu Mahallesi'nde Y.T.S.'nin tabanca ile vurularak yaralanmasına ilişkin şüphelilerin yakalanmasına ilişkin çalışma başlattı.  Harekete geçen ve çevrede bulunan güvenlik kameralarının inceleyen polis ekipleri,  olayı gerçekleştirdikleri tespit edilen Zekeriya Berkay K., (20), Mustafa Şefik Ö., (19) ve yaşı küçük K.K.'yı dün yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheliler, olayda kullandıkları silahları olay yerine yakın bir yerde bulunan çalılık alana attıklarını söyledi. Yapılan aramalarda olayda kullanılan 3 adet tabanca ve 12 adet fişek ele geçirildi. Polis,  şüphelilerin olayda yaralanan Y.T.S.'yi  husumetli oldukları kişiye benzeterek silahlı saldırı düzenlediklerini değerlendirirken, "Kasten Yaralama" suçundan  adliyeye sevk edilen şüpheliler Mustafa Şefik Ö., Zekeriya Berkay K., ve yaşı küçük K.K., tutuklanarak cezaevine konuldu.

(Fotoğraf)


Beyoğlu'nda saldırıda kullanılan silahları polis metal dedektörü ile böyle buldu
Beyoğlu'nda saldırıda kullanılan silahları polis metal dedektörü ile böyle buldu
Beyoğlu'nda saldırıda kullanılan silahları polis metal dedektörü ile böyle buldu
Beyoğlu'nda saldırıda kullanılan silahları polis metal dedektörü ile böyle buldu
Beyoğlu'nda saldırıda kullanılan silahları polis metal dedektörü ile böyle buldu

İstanbul, Beyoğlu, Saldırı, Aralık, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Beyoğlu'nda saldırıda kullanılan silahları polis metal dedektörü ile böyle buldu - Son Dakika


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