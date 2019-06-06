Beyoğlu'nda 16 yaşındaki kız evinin çatısında ölü bulundu

BEYOĞLU'nda 16 yaşındaki kız çocuğu yaşadığı evin çatısında ölü bulundu. İlk belirlemelere göre intihar ettiği anlaşılan kızın annesinin daha önce hastalıktan öldüğü babasının da cezaevinde olduğu belirtildi.Beyoğlu, Doğramacı Şakir Sokak'taki meydana gelen olay saat 15.00'de ortaya çıktı. 16 yaşındaki Sultan G.'yi göremeyen yakınları onu aramaya başladı. Sultan G.'yi yaşadığı evin çatısında boynunda iple bulan yakınları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Sultan G.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Genç kızın ölüm haberini alan akrabaları koşarak geldikleri evin önünde gözyaşı döktü. Sultan G.'nin annesini hastalıktan kaybettiği, babasının da cezaevinde olduğu için akrabalarıyla yaşadığı ve son zamanlarda psikolojik sorunlar yaşadığı öğrenildi. Polisin yaptığı olay yeri incelemesinde ilk belirlemelere göre Sultan G.'nin intihar ettiği anlaşılırken, ceset ölüm sebebinin araştırılması için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polisin olay sonrası başlattığı soruşturma sürüyor.

- İstanbul