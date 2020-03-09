Beyoğlu'nda 17 yaşındaki genç iş yerinde öldürüldü - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Beyoğlu'nda 17 yaşındaki genç iş yerinde öldürüldü - Son Dakika

Beyoğlu'nda 17 yaşındaki genç iş yerinde öldürüldü

6 saat önce

Beyoğlu'nda 17 yaşındaki genç iş yerinde öldürüldü Beyoğlu'nda bakkal dükkanında çalışan 17 yaşındaki genç, henüz bilinmeyen bir nedenle silahlı saldırıya uğradı.

Beyoğlu'nda 17 yaşındaki genç iş yerinde öldürüldü

İSTANBUL - Beyoğlu'nda bakkal dükkanında çalışan 17 yaşındaki genç, henüz bilinmeyen bir nedenle silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda kafasından aldığı kurşunla ağır yaralanan genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, geçtiğimiz Perşembe günü saat 17.30 sularında Beyoğlu Örnektepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 17 yaşındaki Halef Elgaz, kuzeni F.A. ile bakkal dükkanı önünde otururken, yanlarına T.K., isimli bir şahıs geldi. T.K, iddiaya göre birden belindeki silahı çıkarıp Elgaz'ın boynuna ve göğsüne ateş etmeye başladı. Elgaz, aldığı kurşunlar sonucunda kanlar içinde yere yığıldı. Bu sırada saldırgan T.K., kuzenine müdahale etmeye çalışan F.A.'yı, da engellemeye çalıştı.

Daha sonra saldırgan daha sonra bir alt sokağa inerek beklemeye başladı. F.A., ise kanlar içinde kalan kuzeninin başında bekleyip, polise haber verdi.

Haber verilmesi üzerine ambulansa ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralı Elgaz'ı OK Meydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Ağır yaralanan 17 yaşındaki genç hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Polis ekipleri ise saldırganı yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Saldırı sonucu hayatını kaybeden Elgaz'ın cenazesi ise Ayazağa Mezarlığına defnedildi.

Saldırganın gelip hiçbir şey konuşmadan silah sıktığını belirten görgü tanığı F.A., "Biz dükkanın önünde oturuyorduk. Halef'e sıktı, sonra kaçtı. Önce boynuna, sonra karnına sıktı, kaçtı. Daha önce hiç görmedim. Direk geldi sıktı" dedi.

Beyoğlu'nda 17 yaşındaki genç iş yerinde öldürüldü

Örnektepe Mahallesi, Beyoğlu, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 09:13 Kaynak: İHA
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