Beyoğlu'nda 2 ay önce yanan binada yanmış insana ait kafatası bulundu (1) - Son Dakika
Beyoğlu'nda 2 ay önce yanan binada yanmış insana ait kafatası bulundu (1)
BEYOĞLU'nda 2 ay önce yanan iki katlı ahşap binada hurdacılar insana ait olduğu anlaşılan yanmış kafatası buldu.
BEYOĞLU'nda 2 ay önce yanan iki katlı ahşap binada hurdacılar insana ait olduğu anlaşılan yanmış kafatası buldu. Ekiplerin çalışmaları sürerken kafatasının 2 ay önce ortadan kaybolan 60 yaşlarındaki Nurettin Gökyaprak'a ait olduğu değerlendiriliyor. Ekiplerin çalışmaları sürüyor. - İstanbul
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19.05.2020 00:37:09. #1.13#
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