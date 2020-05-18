Beyoğlu'nda 2 ay önce yanan binada yanmış insana ait kafatası bulundu (1) - Son Dakika

BEYOĞLU'nda 2 ay önce yanan iki katlı ahşap binada hurdacılar insana ait olduğu anlaşılan yanmış kafatası buldu. Ekiplerin çalışmaları sürerken kafatasının 2 ay önce ortadan kaybolan 60 yaşlarındaki Nurettin Gökyaprak'a ait olduğu değerlendiriliyor. Ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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