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Beyoğlu'nda 2 İngiliz vatandaşı otelde ölü olarak bulundu

50 dakika önce

Beyoğlu'nda 2 İngiliz vatandaşı otelde ölü olarak bulunduİSTANBUL - Beyoğlu'nda bir otel odasında İngiliz uyruklu 1'i kadın 2 kişi ölü olarak bulundu.

Beyoğlu'nda 2 İngiliz vatandaşı otelde ölü olarak bulundu

İSTANBUL - Beyoğlu'nda bir otel odasında İngiliz uyruklu 1'i kadın 2 kişi ölü olarak bulundu. Olayın uyuşturucu ve alkol kaynaklı olabileceği değerlendirilirken polis olaya ilişkin detaylı inceleme başlattı.

Olay, Beyoğlu Şahkulu Mahallesi, Kumbaracı Yokuşu No 39'daki bir apart otel de meydana geldi. İddiaya göre, tatil için Türkiye'ye gelen, İngiliz uyruklu Adrian Samuel B. ve Halina Paula de S. bir süre önce otele yerleştiler. İstanbul'u dolaşan ikili en son 11 Eylül'de otel odasına girdi. İkiliyi daha sonra gören olmazken sabah saatlerinde temizlik için odaya giden görevli, kapının açılmaması üzerine yetkililere bilgi verdi.

Kapıyı açan otel yetkilileri ikiliyi yatağın üzerinde uzanır vaziyette hareketsiz halde görünce, polise ve sağlık ekiplerine bilgi verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri 2 İngiliz'in hayatta olmadığını belirledi. Polis ekiplerinin yaptığı incelemede, cesetler üzerinde darp ve yaralama izine rastlanmazken ikilinin alkol ve uyuşturucu kaynaklı hayatlarını kaybetmiş olabileceği belirtildi. Turistlerin cesetleri olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Yenibosna'da bulunan Adli Tıp kurumu'na kaldırılacak.

Polis olaya ilişkin incelemelerde bulundu.

Beyoğlu'nda 2 İngiliz vatandaşı otelde ölü olarak bulundu

Beyoğlu, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 06:02 Kaynak: İHA
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