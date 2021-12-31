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Beyoğlu'nda 2 katlı ahşap bina alev alev yandı: 2 yaralı - Son Dakika

Beyoğlu'nda 2 katlı ahşap bina alev alev yandı: 2 yaralı

31.12.2021 09:13
Beyoğlu'nda 2 katlı ahşap bina alev alev yandı: 2 yaralı

Beyoğlu'nda iki katlı ahşap bina çıkan yangın sonucu kül oldu.

Beyoğlu'nda iki katlı ahşap bina çıkan yangın sonucu kül oldu. Yan tarafta bulunan binaya sirayet eden yangında iki kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.

Yangın saat 00.45'te Beyoğlu Ömer Avni Mahallesi Saray Arkası Sokakta bulunan iki katlı ahşap binada çıktı. İddiaya göre ahşap binadan bilinmeyen bir nedenle alevler yükselmeye başladı. Yangının çıktığını görenler durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine yangına Beşiktaş, Beyoğlu, Şişli ve Sadabad itfaiye grup amirliklerinden ekipler, müdahale etti. Yangın rüzgarında etkisiyle yan tarafta bulunan 5 katlı binaya sirayet etti. Ekipler, binada bulunanları tahliye ederek alevleri söndürmek için çalışma başlattı.

2 kişi yaralandı

Çıkan yangın sonucu binada yaşayan iki kişinin vücudunda yanıklar oluşarak yaralandı. Yaralılar ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Binanın kül olduğu yangın kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor.

(Davut Has - Mehmet Furkan Doğan-İHA)

Beyoğlu'nda 2 katlı ahşap bina alev alev yandı: 2 yaralı
Beyoğlu'nda 2 katlı ahşap bina alev alev yandı: 2 yaralı

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İtfaiye, Beyoğlu, Yangın, Saray, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Beyoğlu'nda 2 katlı ahşap bina alev alev yandı: 2 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Beyoğlu'nda 2 katlı ahşap bina alev alev yandı: 2 yaralı - Son Dakika
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