Beyoğlu'nda boya imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü

Beyoğlu'nda 2 katlı boya imalathanesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Arap Cami Mahallesi Abdussalah Sokak'ta bulunan 2 katlı boya imalathanesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm iş yerini sararken bölgede yoğun duman oluştu.
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiyenin müdahalesiyle sönen yangının ardından iş yerinde soğutma çalışması yapıldı.
Yangın sırasında kimsenin olmadığı öğrenilen iş yerinde hasar meydana geldi.???????
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