Beyoğlu'nda boya imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Beyoğlu'nda boya imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü

25.09.2022 16:40
Beyoğlu'nda boya imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü

Beyoğlu'nda 2 katlı boya imalathanesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Beyoğlu'nda 2 katlı boya imalathanesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Arap Cami Mahallesi Abdussalah Sokak'ta bulunan 2 katlı boya imalathanesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm iş yerini sararken bölgede yoğun duman oluştu.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin müdahalesiyle sönen yangının ardından iş yerinde soğutma çalışması yapıldı.

Yangın sırasında kimsenin olmadığı öğrenilen iş yerinde hasar meydana geldi.???????

YORUMLAR
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Kaynak: AA

İtfaiye, Beyoğlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beyoğlu'nda boya imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Beyoğlu'nda boya imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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