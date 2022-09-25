Alınan bilgiye göre, Arap Cami Mahallesi Abdussalah Sokak'ta bulunan 2 katlı boya imalathanesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm iş yerini sararken bölgede yoğun duman oluştu.

Kaynak: AA

İtfaiye, Beyoğlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Beyoğlu'nda boya imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

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