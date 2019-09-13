Son Dakika Haberleri: Beyoğlu'nda 2 turist otelde ölü bulundu
Son Dakika Güncel Haber

Beyoğlu'nda 2 turist otelde ölü bulundu

26 dakika önce

Beyoğlu'nda bir otel odasında İngiliz uyruklu 1'i kadın 2 kişi ölü bulundu.

Beyoğlu'nda 2 turist otelde ölü bulundu, System.String[]

Beyoğlu'nda bir otel odasında İngiliz uyruklu 1'i kadın 2 kişi ölü bulundu. Olayın uyuşturucu ve alkol kaynaklı olabileceği değerlendirilirken polis detaylı inceleme başlattı.

Olay, Beyoğlu Şahkulu Mahallesi Kumbaracı yokuşunda bir apart otelde meydana geldi. İddiaya göre, tatil için Türkiye'ye gelen İngiliz uyruklu Adrian Samuel B. (60) ve Halina Paula de S. (59) bir süre önce otele yerleşti. İstanbul'u dolaşan ikili en son 11 Eylül'de otel odasına girdi. Çifti daha sonra gören olmazken sabah saatlerinde temizlik için odaya giden görevli, kapının açılmaması üzerine yetkililere bilgi verdi. Kapıyı açan otel yetkilileri iki turisti yatağın üzerinde uzanır vaziyette hareketsiz halde görünce polise ve sağlık ekiplerine bilgi verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri iki kişinin de öldüğünü belirledi. Polis ekiplerinin yaptığı incelemede, cesetler üzerinde darp ve yaralama izine rastlanmazken, ölüm nedeninin alkol ve uyuşturucu kaynaklı olabileceği belirtildi. Turistlerin cesetleri olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Yenibosna'da bulunan Adli Tıp Kurumuna kaldırılacak.

(Yunus Emre Şeker - Sadık Kahraman/İHA)

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 10:55 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan kabine değişikliği açıklaması: Sipariş üzerine kabine değişikliği yapmayız
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye sert sözler: Bize parayla vermediği silahı terör örgütlerine parasız veriyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik güvenli bölge açıklaması: Sabrımız taşarsa başımızın çaresine bakmak durumunda kalacağız TSK ve MİT'ten ortak operasyon! Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.9.2019 23:22:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Beyoğlu'nda 2 turist otelde ölü bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]