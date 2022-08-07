İstanbul'da 20 yaşındaki genci işkenceyle öldürüp evinin önüne attılar! Cenazesi Mardin'e gönderildi - Son Dakika
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İstanbul'da 20 yaşındaki genci işkenceyle öldürüp evinin önüne attılar! Cenazesi Mardin'e gönderildi

07.08.2022 12:44

Beyoğlu ilçesinde korkunç bir cinayet yaşandı. 20 yaşındaki bir genç, işkenceyle öldürüldükten sonra araçla yaşadığı evin önüne atıldı. Polis ekipleri, vücudunda darp izleri bulunan genci yol kenarına atan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Öldürülen Serhat Abik'in cenazesi, dün Beyoğlu Hacı Ahmet Mahallesi'ndeki taziye evinden öğle namazının ardından memleketi Mardin'in Kızıltepe ilçesine gönderildi.

Önceki gün saat 17.30 sıralarında Beyoğlu Kalyoncu Kulluğu Mahallesi'nde iddiaya göre sokaktan geçen bir araç içerisinden yola bir şahıs atıldıktan sonra araç hızla olay yerinden uzaklaştı.

DARP VE İŞKENCE İZLERİ TESPİT EDİLDİ

Çevredekiler yerde hareketsiz yatan genci görünce hemen polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri yaptığı incelemede gencin vücudunda çok sayıda darp ve işkence izine rastlarken, şahsın üzerinden kimlik çıkmadı.

20 YAŞINDAYMIŞ

Olayın ardından geniş çaplı çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, ölen kişinin 20 yaşındaki Serhat Abik olduğunu tespit etti. Ekipler, Serhat Abik'i darp edip öldüren kişilerin kullandığı aracın peşine düştü.

Öldürülen Serhat Abik'in cenazesi, dün Beyoğlu Hacı Ahmet Mahallesi'ndeki taziye evinden öğle namazının ardından memleketi Mardin'in Kızıltepe ilçesine gönderildi.

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Kaynak: İHA

Tragger, Beyoğlu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da 20 yaşındaki genci işkenceyle öldürüp evinin önüne attılar! Cenazesi Mardin'e gönderildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da 20 yaşındaki genci işkenceyle öldürüp evinin önüne attılar! Cenazesi Mardin'e gönderildi - Son Dakika
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