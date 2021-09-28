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Beyoğlu'nda 20 yaşındaki gencin öldüğü silahlı kavga; sanığa 10 yıl hapis - Son Dakika

Beyoğlu'nda 20 yaşındaki gencin öldüğü silahlı kavga; sanığa 10 yıl hapis

28.09.2021 13:16
Beyoğlu'nda 20 yaşındaki gencin öldüğü silahlı kavga; sanığa 10 yıl hapis, System.String[]

BEYOĞLU'nda 2020 yılında iki grup arasında çıkan silahlı kavgada Enes Peker'in (20) başına isabet eden kurşunla ölmesine ilişkin 2'si tutuklu 9 sanık hakkında açılan dava karara bağlandı.

BEYOĞLU'nda 2020 yılında iki grup arasında çıkan silahlı kavgada Enes Peker'in (20) başına isabet eden kurşunla ölmesine ilişkin 2'si tutuklu 9 sanık hakkında açılan dava karara bağlandı. Sanıklardan Güven Başören, Enes Peker'i "Haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan iyi hal indirimi de uygulanarak 10 yıl hapis cezasına çaptırıldı. Bir sanığın da ceza aldığı davada, 7 sanık ayrı ayrı beraat etti.

İstanbul 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Berat Kadıoğlu katılırken, tutuklu sanık Güven Başören ise bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Tutuksuz sanıkların avukatları da duruşmada hazır bulundu. Mahkeme heyeti, davanın karara bağlanacağını belirterek tutuklu sanıklara söz verdi. Sanıklar tahliyelerini ve beraatlerini istedi.

7 SANIK BERAAT ETTİ

Mahkeme heyeti sanıklar Furkan Birdal, Murat Talha Alpdemir, Olgun Sivri, Emrah Ayverdi, Oğuzhan Sarıduman hakkında "Kasten Öldürmeye Teşebbüs" suçundan haklarında kamu davası açılmışsa da işlenen suçun sanıklar tarafından işlendiğinin sabit olmaması nedeniyle ayrı ayrı beraatlerine karar verdi.Sanık Berkay Bal "Suç Delillerini Yok Etme, Gizleme veya Değiştirme" suçundan suçun sabit olmaması nedeniyle beraatına, ayrıca sanık Şakir Büyüktaş "Kasten Öldürmeye Teşebbüs ve Suç Delillerini Yok Etme, Gizleme veya Değiştirme" suçunun sanık tarafından suçun işlendiği sabit olmaması nedeniyle beraatına karar verildi.

BİR SANIK 22 YIL 6 AY HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDIMahkeme heyeti, tutuklu sanık Berat Kadıoğlu'nun müşteki sanık Furkan Birdal'a karşı işlediği "Öldürmeye Teşebbüs"  suçundan suçun sabit olmaması nedeniyle beraatına karar verdi. Kadıoğlu'nun  Güven Başören, Murat Talha Alpdemir ve Oğuzhan Sarıduman'a karşı "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan iyi hal indirimi de uygulanarak 22 yıl 6 ay hapsine karar verildi.

SANIK 10 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDISanık Güven Başören'in Enes Peker'i  "Haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan iyi hal indirimi uygulayarak 10 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi.  Sanık Başören, ayrıca Berat Kadıoğlu'na karşı "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 3 yıl 9 ay hapse çarptırıldı. Mahkeme heyeti, hapis cezasına çarptırılan Berat Kadıoğlu ile Güven Başören'in tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 17 Haziran 2020 tarihinde Beyoğlu'nda meydana gelen olayda iddiaya göre motosiklete binen 2 kişi, aralarında husumet olan diğer grup üyelerine tuzak kurarak bulundukları binaya ateş açmıştı. Karşı tarafın motosikletli 2 kişiye ateş ederek karşılık vermesi üzerine motosikleti kullanan Enes Peker (20) kafasına isabet eden kurşunla hayatını kaybetmişti. Olayın ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmıştı. Başsavcılık tarafından hazırlanan iddianamede sanıklardan Berat Kadıoğlu, Furkan Birdal, Güven Başören, Murat Talha Alpdemir, Oğuzhan Sarıduman, Emrah Ayverdi, Olgun Sivri ve Şakir Büyüktaş'a "Kasten adam öldürme", "Kasten adam öldürmeye teşebbüs" suçlamalarından müebbet hapis cezası, Berkay Bal'a ise "Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis istenmişti.


- İstanbul

İstanbul, Kadıoğlu, Mahkeme, Beyoğlu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Beyoğlu'nda 20 yaşındaki gencin öldüğü silahlı kavga; sanığa 10 yıl hapis - Son Dakika


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SON DAKİKA: Beyoğlu'nda 20 yaşındaki gencin öldüğü silahlı kavga; sanığa 10 yıl hapis - Son Dakika
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