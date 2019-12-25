BEYOĞLU'NDA 200 YILLIK ÇEŞME TARİHİ ESER KAÇAKÇILARININ HEDEFİ OLDU - Son Dakika
Son Dakika Güncel BEYOĞLU'NDA 200 YILLIK ÇEŞME TARİHİ ESER KAÇAKÇILARININ HEDEFİ OLDU - Son Dakika

BEYOĞLU'NDA 200 YILLIK ÇEŞME TARİHİ ESER KAÇAKÇILARININ HEDEFİ OLDU

6 saat önce

BEYOĞLU'nda 200 yıl önce Ali Rıza Paşa tarafından yaptırılan tarihi çeşme kaderine terk edildi.

BEYOĞLU'NDA 200 YILLIK ÇEŞME TARİHİ ESER KAÇAKÇILARININ HEDEFİ OLDU, System.String[]
BEYOĞLU'nda 200 yıl önce Ali Rıza Paşa tarafından yaptırılan tarihi çeşme kaderine terk edildi. Tarihi eser kaçakçılarının çeşme üzerinde bulunan II. Mahmut'a ait tuğrayı çaldığı belirtilirken kitabe ise bir süre önce 'belediye görevlisiyiz' diyen kişiler tarafından götürüldü.

Beyoğlu, Yenişehir Mahallesi'nde Ali Rıza Paşa tarafından 1833 yılında yaptırılan tarihi çeşme kaderine terk edildi. Yıllarca çevrenin su ihtiyacını karşılayan tarihi çeşmenin bakımsızlığı mahalle sakinlerini kahrederken, vatandaşlar çeşmenin onarılarak eski haline getirilmesini istedi. Geçen yıllar boyunca tarihi çeşme tarihi eser kaçakçılarının da hedefi oldu. Mahalle sakinlerinin verdiği bilgiye göre ilk olarak  II. Mahmut'a ait tarihi tuğra çalındı. Daha sonra ise 'belediye görevlisiyiz' diyen kişiler tarihi çeşmedeki kitabeyi sökerek götürdü.

"TAŞLAR DÖKÜLDÜK, BUNU BİLDİRDİK"

Çeşmenin bataklık ve çöplüğe döndüğünü belirten esnaf Zeki Eser, "Kırk yıldır buradayım. Burayla ilgilenen yok. Taşlar döküldük, bunu bildirdik. Hiç ilgilenen olmadı. Sonra belediyeden geldiklerini belirten kişiler kitabeyi sökerek alıp götürdüler. Gelenler gerçek belediye çalışanı olup olmadığını kesin bilmiyoruz. Böyle terk edilmiş şekilde, batak, pislik ve çöplük içinde duruyor" şeklinde konuştu.

KİMİN GÖTÜRDÜĞÜ BELLİ DEĞİL

Birilerinin kitabeyi alıp götürdüğünü ancak kim olduklarını bilmediklerini söyleyen mahalle sakinlerinden Mustafa Turhan, "Burası kaç senedir virane halde. Çeşmesin kitabesi, mermeri düşecek diye belediyeye bildirdik. Kimsenin üstüne düşmeden, bir problem yaşanmadan ilgilenmesini istedik. Belediye de vakıflara bildirdi. Kayıtlara aldık diye bize bilgi verdiler. Yaklaşık 7-8 ay önce biz belediye görevlisiyiz diyen kişiler kamyona koyarak kitabeyi götürdüler. Gerçek belediye çalışanları mı değil mi belli değil. Birilerinin alıp gittiği gerçek ama kimin götürdüğü belli değil" ifadelerini kullandı.

Tuğrası ve kitabesi çalınan Ali Rıza Paşa Çeşmesi'nin geçen yıllarında etkisiyle harap olduğu gözlendi. Tuğra ve kitabesi çalınan çeşmenin su haznesinin de çöple doldurulduğu görüldü.

Görüntü Dökümü:

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Kitabenin söküldüğü yerden detay

Çöplüğe dönen çeşmeden detay

Esnaf Zeki Eser'le röportaj

Mahalle sakini Mustafa Turhan'la röportaj

Sokaktan detay

Genel detaylar

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- Yazar
Yenişehir, Beyoğlu, Çeşme, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 01:25 Kaynak: DHA
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