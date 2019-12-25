Beyoğlu'nda 200 yıllık çeşme tarihi eser kaçakçılarının hedefi oldu - Son Dakika

BEYOĞLU'nda 200 yıl önce Ali Rıza Paşa tarafından yaptırılan tarihi çeşme kaderine terk edildi. Tarihi eser kaçakçılarının çeşme üzerinde bulunan II. Mahmut'a ait tuğrayı çaldığı belirtilirken, kitabesi ise bir süre önce 'belediye görevlisiyiz' diyen kişiler tarafından götürüldü.

Yenişehir Mahallesi'nde Ali Rıza Paşa tarafından 1833 yılında yaptırılan, yıllarca çevrenin su ihtiyacını karşılayan tarihi çeşmenin bakımsızlığı mahalle sakinlerini kahrederken, vatandaşlar çeşmenin onarılarak eski haline getirilmesini istedi. Geçen yıllar boyunca tarihi çeşme tarihi eser kaçakçılarının da hedefi oldu. Mahalle sakinlerinin verdiği bilgiye göre ilk olarak II. Mahmut'a ait tarihi tuğra çalındı. Daha sonra ise 'belediye görevlisiyiz' diyen kişiler tarihi çeşmedeki kitabeyi sökerek götürdü.

"TAŞLAR DÖKÜLDÜ, BUNU BİLDİRDİK"

Çeşmenin bataklık ve çöplüğe döndüğünü belirten esnaf Zeki Eser, "40 yıldır buradayım. Burayla ilgilenen yok. Taşlar döküldü, bunu bildirdik. Hiç ilgilenen olmadı. Sonra belediyeden geldiklerini belirten kişiler kitabeyi sökerek alıp götürdüler. Gelenler gerçek belediye çalışanı olup olmadığını kesin bilmiyoruz. Böyle terk edilmiş şekilde, batak, pislik ve çöplük içinde duruyor" şeklinde konuştu.

KİMİN GÖTÜRDÜĞÜ BELLİ DEĞİL

Birilerinin kitabeyi alıp götürdüğünü ancak kim olduklarını bilmediklerini söyleyen mahalle sakinlerinden Mustafa Turhan, "Burası kaç senedir virane halde. 'Çeşmenin kitabesi, mermeri düşecek' diye belediyeye bildirdik. Kimsenin üstüne düşmeden, bir problem yaşanmadan ilgilenmesini istedik. Belediye de vakıflara bildirdi. Kayıtlara aldık, diye bize bilgi verdiler. Yaklaşık 7-8 ay önce 'biz belediye görevlisiyiz' diyen kişiler kamyona koyarak kitabeyi götürdüler. Gerçek belediye çalışanları mı değil mi belli değil. Birilerinin alıp gittiği gerçek ama kimin götürdüğü belli değil" ifadelerini kullandı.

Tuğrası çalınan ve kitabesi 'Belediye görevlisiyiz" diyen kişiler tarafından götürülen Ali Rıza Paşa Çeşmesi'nin geçen yılların da etkisiyle harap olduğu, su haznesinin de çöple doldurulduğu görüldü.

- İstanbul