Son Dakika Haberleri: Beyoğlu'nda 23 yaşındaki genci bıçaklayarak öldüren zanlılar tutuklandı
Son Dakika Güncel Haber

Beyoğlu'nda 23 yaşındaki genci bıçaklayarak öldüren zanlılar tutuklandı

37 dakika önce

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde 23 yaşındaki gencin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 2 kişi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Beyoğlu'nda 23 yaşındaki genci bıçaklayarak öldüren zanlılar tutuklandı, System.String[]

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde 23 yaşındaki gencin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 2 kişi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Taksim İstiklal Caddesi'nde İTÜ Elektrik Mühendisliği bölümünden bu yıl mezun olan 23 yaşındaki Halit Ayar'ı bıçaklayarak öldürmekten gözaltına alınan Emrah Y. ve Erhan K., İstanbul Adalet Sarayı'nda savcılık tarafından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. 2 zanlı, sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(İHA)

İstiklal Caddesi, Beyoğlu, Taksim, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 04:35 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İdlip-iki hafta önce evlendi, bıçaklı kavgada öldü
Osmaniye'de 3 aracın karıştığı kazada 4 ölü 4 yaralı Avukat eşini öldüren doktor: Haberler psikolojimi bozuyor, savunma vermeyeceğim Norveç'te gizemli hastalık: 25 köpek öldü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.9.2019 17:13:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Beyoğlu'nda 23 yaşındaki genci bıçaklayarak öldüren zanlılar tutuklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]