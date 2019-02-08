Son Dakika Haberleri: Beyoğlu'nda 3 Binayı Alevler Sardı

Beyoğlu'nda 3 Binayı Alevler Sardı

1 saat önce

Beyoğlu'nda 3 binayı alevler sardı Beyoğlu'ndan yükselen alevler drone ile havadan görüntülendi İSTANBUL - Beyoğlu'nda bir gecekondudu sobadan çıkan yangın, bitişiğinde bulunan diğer 2 binaya da sıçrayınca çevredekilere korku dolu anlar yaşattı.

Beyoğlu'nda 3 binayı alevler sardı
Beyoğlu'ndan yükselen alevler drone ile havadan görüntülendi İSTANBUL - Beyoğlu'nda bir gecekondudu sobadan çıkan yangın, bitişiğinde bulunan diğer 2 binaya da sıçrayınca çevredekilere korku dolu anlar yaşattı. Beyoğlu'ndan yükselen alevler drone ile havadan görüntülendi.
Olay, saat 16: 00 sularında Beyoğlu Bülbül Mahallesi, Duvarcı Adem Sokak'ta gerçekleşti. İddiaya göre bir gecekonduda kömür sobasından dolayı çıkan yangın, bitişiğinde bulunan diğer 2 gecekonduya da sıçradı. Yabancı uyruklu şahısların da yaşadığı gecekondu da çıkan yangında alevler 3 binanın da çatısını sararken, çevredeki vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı.
İhbar üzerine olay yerine Beyoğlu ve çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, binada mahsur kalan olmadığı bilgisi kaydedildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucunda yangın yaklaşık yarım saatte kontrol altına alındı. Beyoğlu'dan yükselen alevler drone ile havadan da görüntülendi.
"Bir binada oldu, üçüncü binaya sıçradı"
Mahalle sakinlerinden Yunus Çelik, olayın gerçekleşme anını anlatırken, "Soba yakmışlar doğalgaz olmadığı için. Ev yanmış. Yan taraf da zaten pansiyon. Bir binada oldu, üçüncü binaya sıçradı" ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 06:04 Kaynak: İHA

Beyoğlu, 3. Sayfa
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