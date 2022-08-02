BEYOĞLU'NDA OTELDE YANGIN PANİĞİ

BEYOĞLU'nda 3 katlı otelde yangın çıktı. Paniğe neden olan yangın, müşterilerin tahliye edilmesinin ardından itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, saat 16.45 sıralarında Tarlabaşı Bulvarı, Daracık Sokakta bulunan 3 katlı otelde çıktı. Dumanların yükseldiğini görenler itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bu sırada içeride insanların olduğunu fark eden çevredekiler 4 kişiyi dışarıya çıkardı. 2 kişi yoğun dumandan etkilenirken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu. Polis ekipleri çevre güvenliği alırken, vatandaşlar itfaiye ekiplerine yardımcı olmak için seferber oldu. Çevrede paniğe neden olan yangın itfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışması sonucu söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.