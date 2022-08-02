BEYOĞLU'NDA OTELDE YANGIN PANİĞİ - Son Dakika
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BEYOĞLU'NDA OTELDE YANGIN PANİĞİ

02.08.2022 18:30
BEYOĞLU'NDA OTELDE YANGIN PANİĞİ

BEYOĞLU'nda 3 katlı otelde yangın çıktı.

BEYOĞLU'nda 3 katlı otelde yangın çıktı. Paniğe neden olan yangın, müşterilerin tahliye edilmesinin ardından itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, saat 16.45 sıralarında Tarlabaşı Bulvarı, Daracık Sokakta bulunan 3 katlı otelde çıktı. Dumanların yükseldiğini görenler itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bu sırada içeride insanların olduğunu fark eden çevredekiler 4 kişiyi dışarıya çıkardı. 2 kişi yoğun dumandan etkilenirken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu. Polis ekipleri çevre güvenliği alırken, vatandaşlar itfaiye ekiplerine yardımcı olmak için seferber oldu. Çevrede paniğe neden olan yangın itfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışması sonucu söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Tarlabaşı, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BEYOĞLU'NDA OTELDE YANGIN PANİĞİ - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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