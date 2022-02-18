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Beyoğlu'nda 3 kişiyi yaralayan pitbull cinsi köpeğin sahibine tutuklama kararı - Son Dakika

Beyoğlu'nda 3 kişiyi yaralayan pitbull cinsi köpeğin sahibine tutuklama kararı

18.02.2022 21:34
Beyoğlu'nda 3 kişiyi yaralayan pitbull cinsi köpeğin sahibine tutuklama kararı

Beyoğlu'nda ağızlıksız gezdirildiği için saldırdığı 3 kişiyi yaralayan pitbull cinsi köpeğin sahibinin tutuklanmasına karar verildi.

Beyoğlu'nda ağızlıksız gezdirildiği için saldırdığı 3 kişiyi yaralayan pitbull cinsi köpeğin sahibinin tutuklanmasına karar verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, 16 Şubat'ta Beyoğlu Hacımimi Mahallesi Karabaş Mektebi Sokak'ta sahibi tarafından ağızlıksız gezdirilen pitbull cinsi köpeğin Muzaffer Akçayır'a saldırıp ağır, iki kişiyi ise hafif yaralamasına ilişkin soruşturma açıldı.

Olaydan sonra gözaltına alınan köpek sahibi, ekipler tarafından soruşturmayı yürüten başsavcılığa getirildi.

Burada ifade vermesinin ardından tutuklanma istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelinin tutuklanmasına hükmedildi.

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Cumhuriyet, Beyoğlu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Beyoğlu'nda 3 kişiyi yaralayan pitbull cinsi köpeğin sahibine tutuklama kararı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Beyoğlu'nda 3 kişiyi yaralayan pitbull cinsi köpeğin sahibine tutuklama kararı - Son Dakika
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