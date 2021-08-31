Beyoğlu'nda 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı - Son Dakika

Beyoğlu'nda, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında yaklaşık 200 metrelik büyük Türk bayrağıyla Zafer Yürüyüşü düzenlendi. Taksim Meydanı'nda başlayarak Tophane'de sona eren yürüyüşte Başkan Yıldız vatandaşların Zafer Bayramı'nı kutladı.

Beyoğlu Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı düzenlediği birbirinden renkli etkinliklerle kutladı. 30 Ağustos Pazartesi günü gerçekleştirilen etkinlikler Zafer Yürüyüşü ile başladı. Saat 19.22'de Taksim Meydanı'ndan başlayan yürüyüşte, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız siyasi partilerin temsilcileri, STK temsilcileri ve vatandaşlarla birlikte yaklaşık 200 metrelik büyük Türk bayrağıyla Cihangir üzerinden Tophane'ye yürüdü. Başkan Yıldız yürüyüş sırasında vatandaşların Zafer Bayramı'nı kutlarken evlerinin camlarına ve balkonlarına çıkan vatandaşlar da ellerindeki Türk bayraklarını sallayarak coşkuya ortak oldu.

"30 AĞUSTOS ZAFERİ YEDİ DÜVELE VERMİŞ OLDUĞUMUZ BİR CEVAP"

Yürüyüş öncesi açıklamalarda bulunan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, "Bugün bir millet olarak vermiş olduğumuz mücadelenin, Kurtuluş Savaşı'nın zafer günüdür. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Bundan 99 yıl önce zafer bu milletin hakkı olarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Kurtuluş Savaşı'nı başlatması, Milli Mücadele'yi alnının akıyla vermesi ve hep birlikte bu vatanı işgalden kurtarmak suretiyle yedi düvele vermiş olduğumuz bir cevap, kazanmış olduğumuz bir zaferin günüdür" dedi.