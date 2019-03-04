Beyoğlu'nda 300 Bin Dolarlık Gasp (1)
56 dakika önce
BEYOĞLU'nda motosikletli kuryeden 300 bin dolar gasp edildi.
BEYOĞLU'nda motosikletli kuryeden 300 bin dolar gasp edildi.
Motosikletli kurye, döviz bürosundan aldığı bir şirkete ait 300 bin doları bankaya götürmek üzere ilerlediği sırada Beyoğlu Refik Saydam
Caddesi'nde gasp edildi. Kuryenin motosikletine araçlarıyla çarpan gaspçılar, düşerek yaralanan kuryedeki parayla kaçtı. Yaralı kurye, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen polis inceleme yapıyor.
- İstanbul
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 12:32 Kaynak: DHA
Antalya'da 2 Bin 500 Araç, Çürümeye Terk Edildi
Hasköy'de Bir Garip Olay! Evlere Her Gece Para Dolu Zarflar Bırakılıyor
Kılıçdaroğlu, "Alırsak" Diyen Başkan Adayına Müdahale Etti: Alacaksınız
Şubat'ta Fiyatı En Çok Düşen Gıda Ürünü Domates Oldu! İşte Tanzim Satışların Enflasyona Etkisi