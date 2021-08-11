Beyoğlu'nda 35 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika

Beyoğlu'nda 35 kaçak göçmen yakalandı

Özgür EREN BEYOĞLU'nda yapılan denetimlerde yurda kaçak yollarla giriş yapan ve yasal kalış hakkı olmayan 35 göçmen yakalandı.

Özgür EREN BEYOĞLU'nda yapılan denetimlerde yurda kaçak yollarla giriş yapan ve yasal kalış hakkı olmayan 35 göçmen yakalandı. 35 kişi sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yabancı uyruklu kişilere yönelik denetimlerini sıklaştırdı. Denetimlerde sorgulanan 435 kişiden 35'inin yurda kaçak yollardan giriş yaptığı ve kalış izninin olmadığı belirlendi. 35 göçmen, emniyetteki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne sevk edildi.



Son Dakika

Ankara Valiliği'nden iki Türk gencinin bıçaklandığı kavgayla ilgili açıklama: Yabancı uyruklu 2 şahıs gözaltında

Sinop'ta aşırı yağış sel felaketine sebep oldu! Sele teslim olan evi gören vatandaşlar çatılara çıkıp yardım istedi!

Karadeniz felç oldu! Sağanak yağış Bartın, Sinop, Samsun, Kastamonu ve Karabük'te hayatı sele teslim etti

Masterchef yarışmasında şefler karasız kalınca ilk yaşandı! Ana kadroya alınacak yarışmacıyı Danilo Zanna belirledi!

"Aşı olmayanı ücretsiz izne çıkaracağız" diyen belediye başkanı, tepkiler üzerine paylaşımını sildi

Almanya'da büyük skandal! 8 bin 600 kişiye korona aşısı yerine tuzlu su enjekte edilmiş

Dükkanın önünde duran engelliye tekme attı, yakalanınca "Pişmanım" dedi

8 milyon kişi için zam görüşmeleri! Memur, emekli ve kamu işçi zamlarının ne kadar olacağı belli oluyor!